Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
La opinión
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
La opinión
Anuario 2025

Cultura Jujeña

La mirada de los artistas sobre la cultura en este año que termina

Lunes, 29 de diciembre de 2025 00:35
Soledad San Julián (Artes Audiovisuales)

Ivana Angola (Danza)

Bruno Romero (Música) Germán Romano (Teatro) Lo mejor de la cultura de Jujuy: La visita de la Maestra Lucia Luque, violinista y concertina de la Orquesta Sinfonica de Córdoba, quien brindó masterclass de Violín en el Teatro Mitre e interpretó "Las 4 Estaciones Porteñas" de Piazzolla junto a la Orquesta Sinfónica Jujuy. Lo que se puede mejorar: Me gustaría que se pueda convocar a referentes de distintas disciplinas artísticas de música, teatro, danza, literatura y artes visuales para poder montar una gran obra interdisciplinaria, como ser una ópera, generando un vínculo entre los artistas jujeños/as y mostrar el talento local.

Marcos Osacar (Artes Plásticas)

Tu sueño o proyecto para el 2026: Mi sueño es que nuestra provincia pueda tener su propia Orquesta Sinfónica Provincial donde se pueda interpretar música sinfónica académica, que participe de las fechas patrias y culturales de nuestra provincia y que interprete música del cancionero popular jujeño junto a artistas de nuestra provincia.

Bruno Romero (Música)

Lo mejor en la cultura de Jujuy: Que los artistas no dejamos de crear y por más que no lo crean y huelan sangre, solo están viendo un parto donde renacemos eternamente, aunque les duela porque solo morimos un poco cuando dormimos. El arte no perdió nada porque somos artistas y sabemos comer barro, pero si sufrió cuando nos faltaron el respeto por derecha o izquierda. Lo que se puede mejorar: Este será un año recordado por el abandono total de todo programa de fomento al arte en todos los estratos. No hablo de subsidios a grandes, sino de ayudas a programas de arte en interrelación interdisciplinarias para casos de interés del bien común. Tu sueño o proyecto para el 2026: El 2026 será un año para saber cuánto más podemos caer o si algún martes cualquiera, todos volvemos a soñarnos con respeto, respetar todo.

Germán Romano (Teatro)

Soledad San Julián (Artes Audiovisuales) Patricia Calvelo (Letras) Ivana Angola (Danza) Lo mejor en la cultura de Jujuy: La oferta cultural en Jujuy toda muestra un crecimiento sostenido, tanto en cantidad como en calidad. Surgen en forma continua y constante todo tipo de eventos culturales. Siempre hay algo para ver, y eso es muy rico, en muchos sentidos. Lo que se puede mejorar: Rl principal desafío es formar y ampliar el público. Es fundamental desarrollar audiencias más interesadas y exigentes, algo que sin duda fomenta el crecimiento tanto de los artistas como del mismo público. El público debe ampliarse, renovarse. Y esto es responsabilidad de todos los que hacemos y consumimos arte y cultura. Tu sueño o proyecto para el 2026: Quisiera concretar la publicación de dos libros que tengo en preparación. También me propongo impulsar la promoción de la lectura en diversos ámbitos, especialmente entre niños y adolescentes.

Lo mejor en la cultura de Jujuy: La oferta cultural muestra un crecimiento sostenido, tanto en cantidad como en calidad. Surgen en forma continua todo tipo de eventos culturales. Siempre hay algo para ver, y eso es muy rico, en muchos sentidos. Otro aspecto que destaco es que esto se observa en múltiples puntos de nuestra provincia.

Carolina Franco (Fotografía)

Lo que se puede mejorar: El principal desafío es formar público. Es fundamental desarrollar audiencias más interesadas y exigentes, algo que sin duda fomenta el crecimiento tanto de los artistas como del mismo público. El público debe ampliarse, y es responsabilidad de todos los que hacemos y consumimos arte y cultura. Tu sueño o proyecto para el 2026: Quisiera concretar la publicación de dos libros que tengo en preparación. También me propongo impulsar la promoción de la lectura, sobre todo entre niños y adolescentes.

Gustavo Ramírez (Teatro)

Lo mejor en la cultura de Jujuy: El crecimiento de los espacios culturales que se consolidaron como lugares de encuentro y exhibición para artistas de toda la provincia. La realización de certámenes locales y la presencia de representantes jujeños en competencias nacionales y el impulso a la danza a través de capacitaciones. Lo que se puede mejorar: Seguir promoviendo que más profesores y academias se acerquen a las instancias de formación y actualización que Cultura ofrece. Muchos docentes enseñan por vocación y gusto "y eso es valioso", pero involucrarse en estos espacios permite transmitir nuestra cultura con mayor rigor y conocimiento. Tu sueño o proyecto para el 2026: Que Jujuy continúe creciendo desde una cultura integradora, mayor participación en certámenes y una articulación constante entre instituciones, formadores y artistas. 

Patricia Calvelo (Letras)

