La mirada de los artistas sobre la cultura en este año que termina

Bruno Romero (Música) Germán Romano (Teatro) Lo mejor de la cultura de Jujuy: La visita de la Maestra Lucia Luque, violinista y concertina de la Orquesta Sinfonica de Córdoba, quien brindó masterclass de Violín en el Teatro Mitre e interpretó "Las 4 Estaciones Porteñas" de Piazzolla junto a la Orquesta Sinfónica Jujuy. Lo que se puede mejorar: Me gustaría que se pueda convocar a referentes de distintas disciplinas artísticas de música, teatro, danza, literatura y artes visuales para poder montar una gran obra interdisciplinaria, como ser una ópera, generando un vínculo entre los artistas jujeños/as y mostrar el talento local.

Tu sueño o proyecto para el 2026: Mi sueño es que nuestra provincia pueda tener su propia Orquesta Sinfónica Provincial donde se pueda interpretar música sinfónica académica, que participe de las fechas patrias y culturales de nuestra provincia y que interprete música del cancionero popular jujeño junto a artistas de nuestra provincia.

Lo mejor en la cultura de Jujuy: Que los artistas no dejamos de crear y por más que no lo crean y huelan sangre, solo están viendo un parto donde renacemos eternamente, aunque les duela porque solo morimos un poco cuando dormimos. El arte no perdió nada porque somos artistas y sabemos comer barro, pero si sufrió cuando nos faltaron el respeto por derecha o izquierda. Lo que se puede mejorar: Este será un año recordado por el abandono total de todo programa de fomento al arte en todos los estratos. No hablo de subsidios a grandes, sino de ayudas a programas de arte en interrelación interdisciplinarias para casos de interés del bien común. Tu sueño o proyecto para el 2026: El 2026 será un año para saber cuánto más podemos caer o si algún martes cualquiera, todos volvemos a soñarnos con respeto, respetar todo.

Soledad San Julián (Artes Audiovisuales) Patricia Calvelo (Letras) Ivana Angola (Danza) Lo mejor en la cultura de Jujuy: La oferta cultural en Jujuy toda muestra un crecimiento sostenido, tanto en cantidad como en calidad. Surgen en forma continua y constante todo tipo de eventos culturales. Siempre hay algo para ver, y eso es muy rico, en muchos sentidos. Lo que se puede mejorar: Rl principal desafío es formar y ampliar el público. Es fundamental desarrollar audiencias más interesadas y exigentes, algo que sin duda fomenta el crecimiento tanto de los artistas como del mismo público. El público debe ampliarse, renovarse. Y esto es responsabilidad de todos los que hacemos y consumimos arte y cultura. Tu sueño o proyecto para el 2026: Quisiera concretar la publicación de dos libros que tengo en preparación. También me propongo impulsar la promoción de la lectura en diversos ámbitos, especialmente entre niños y adolescentes.

Lo mejor en la cultura de Jujuy: El crecimiento de los espacios culturales que se consolidaron como lugares de encuentro y exhibición para artistas de toda la provincia. La realización de certámenes locales y la presencia de representantes jujeños en competencias nacionales y el impulso a la danza a través de capacitaciones. Lo que se puede mejorar: Seguir promoviendo que más profesores y academias se acerquen a las instancias de formación y actualización que Cultura ofrece. Muchos docentes enseñan por vocación y gusto "y eso es valioso", pero involucrarse en estos espacios permite transmitir nuestra cultura con mayor rigor y conocimiento. Tu sueño o proyecto para el 2026: Que Jujuy continúe creciendo desde una cultura integradora, mayor participación en certámenes y una articulación constante entre instituciones, formadores y artistas.