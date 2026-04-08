Presenta "Dije un chiste" en Jujuy

El comediante llega este viernes al Teatro Mitre, para presentar su nuevo espectáculo "Dije un chiste". La función será a las 21.

El actor estuvo ayer en comunicación con El Matutino (streaming de El Tribuno Plus) y contó detalles de esta producción con la que está recorriendo el país, y de su camino. Hablando de su trayectoria, dice "yo vengo del palo de la actuación pero hace 25 años que hago stand up, así que ahora soy más standapero que actor".

Dijo que a Jujuy es a una de las provincias a las que nunca había venido a actuar, pero sí viene seguido como turista.

Al hablar de la temática de este show, dijo que "es muy difícil encasillar una obra en algún tema en específico. Creo que quien va a ver un stand up, va más a ver de qué se ríe este comediante, y lo cierto es que hablo de todo un poco".

Sobre su estilo de humor aseguró "me divierte mucho la incomodidad, creo que la comedia es un lugar para decir cosas que no se pueden decir en otro lado, y que la gente se ofenda me parece espectacular, porque hay que ser muy estúpido para no entender el texto, y de alguna manera esto deja muy en evidencia a la gente que trata de disimular que es tonta".

Y concluyó: "Las cosas con las que elijo no meterme, es porque no me causan gracia, no por prejuicio". Las entradas se consiguen por Autoentrada.com.