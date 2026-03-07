"Nosotrxs" sigue concientizando sobre ESI a 20 años de la ley

Esta noche a las 21.30, se pondrá en escena "Micaela, un continente", con la actuación de Agustina Orquera.

Son de las mejores artistas de la comicidad en Jujuy, grandes actrices de nuestro teatro independiente, que hace varios años mantienen en cartelera la propuesta "Nosotrxs". Cecilia Córdoba y Pamela "Pantu" Vera, se meten en la piel de dos funcionarias del Ministerio de Educación de algún lado, para dar un taller sobre ESI (Educación Sexual Integral).

En la noche del jueves, la puesta volvió a estar en el escenario, convocada por el ciclo "Mujeres en escena" que la Secretaría de Cultura de la Provincia y el Teatro Mitre, idearon para el Mes de la Mujer.

El ciclo comenzó el miércoles con la presentación de la obra "El Jardín de las Delicias", a cargo de alumnas del Taller de Teatro para Mujeres Mayores de 30, que dicta la prestigiosa actriz Noemí Salerno (quien dirige la puesta); y continuará hoy a las 21.30, con la presentación de "Micaela, un continente", unipersonal con la actuación de Agustina Orquera; y mañana, a las 21, con "Estornina, pájara de los confines", unipersonal a cargo de la actriz Silvia Gallegos.

Una vieja y nueva lección

Norma y Justina, tales los personajes de la obra "Nosotrxs" darán una clase sobre esta disposición por Ley (la 26.150) que ya tiene veinte años de promulgación y vigencia. Tanto tiempo desde aquel momento en que se suscitó el debate, a pesar de que ya era ley, sobre la "utilidad y conveniencia" de la ESI.

La ESI se funda en el derecho de todos los estudiantes en todos los niveles de formación a recibir educación sexual.

Aun así, con tanto tiempo de maduración y práctica, la obra que plantean los artistas de la compañía Circo Cromático, con la dirección de Martín Mendoza, sigue resultando actual.

Con mucho humor, pero con precisiones, estas dos mujeres, cuentan con la ayuda de una compañera (Prudencia, representada con un títere) que acaba de fallecer pero que desde el más allá les da claridad para explicar cuestiones relacionadas a la prevención de embarazos y enfermedades, y sobre todo al conocimiento y respeto de la diversidad de género.

Muy graciosas, y con atuendos muy vistosos, ambas ponen en juego la capacidad para seguir el guión, sino también la de con humor, improvisar y llevar la charla con juegos, y con la participación del público, hacia lugares donde los cuestionamientos todavía son necesarios.

Queda en claro que todavía hay mitos y frases que siguen haciendo mella y ruido cuando se habla de sexualidad, y dudas.

La obra también plantea y deja en claro lo lejos que está esta ley de "incentivar" a nada, que se trata simplemente de información clara para que las personas, sujetos de derecho, decidan con responsabilidad.

El teatro, como espacio para abrir debates, el teatro como reivindicación de la mujer artista y la mujer libre, el teatro como exaltación de la mujer en el mes en que se la homenajea, el teatro como lugar de encuentro para reir y reflexionar, para aprender y escuchar. Todo eso en una puesta sencilla, con diálogos que se basan en la desestructuración de los contenidos. Un combo para aplaudir, reír, y admirar el trabajo de nuestras artistas.