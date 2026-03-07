Convocatoria para el Ciclo de Jazz en Casa Macedonio

La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación de Gestión Cultural, convoca a la presentación de proyectos de danzas y música de los géneros musicales Jazz, Blues, R & amp, Funk, Soul, Gospel, Swing, a ser considerados para la programación 2026 del Ciclo Musical Macedonio Jazz, que dará inicio en el mes de abril.

La recepción de propuestas se realizará desde este lunes hasta el 27 de este mes, a través de formulario de Google Forms a través del link: http://ourl.in/@bgtudp

El Ciclo Musical Macedonio Jazz tiene como objetivo promover y acompañar el desarrollo de la música de los géneros Jazz, Blues, Funk, Soul, Swing en la Provincia de Jujuy, mediante la realización de conciertos en el Centro Cultural Casa Macedonio Jazz considerado un espacios de alto valor patrimonial, cultural y social.

Esta iniciativa busca fortalecer la producción musical local y poner en valor el patrimonio cultural de la provincia a través de propuestas artísticas de calidad.