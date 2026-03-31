Las Cantoras del Alto dejaron su huella en Casa Cafrune

Siguen llevando su voz a distintos espacios. Una voz que tiene significados muy fuertes y necesarios. La presentación se tituló "Mujer y memoria en nuestro canto".

Son las Cantoras del Alto, dirigidas por Eugenia Mur, quienes se presentaron recientemente en la Casa de la Historia y la Cultura "Jorge Cafrune" de Alto Comedero.

Fue sin dudas un encuentro de una voz colectiva, esa que difunden y promueven desde la formación de este grupo. Antes de esta sentida presentación, había hecho lo propio en el Anfiteatro Las Lavanderas, acompañando la presentación de un libro sobre la violencia de género en Jujuy.

Esa es su bandera, la del empoderamiento de la mujer, a través del arte de levantar la voz con fundamentos.

El colectivo está conformado por mujeres del barrio, que llevan al grupo las historias y mensajes que vibran en ellas yu que luego transmiten con su canto.

Las canciones que eligen celebran la lucha y el valor de sus raíces.

Cantoras del Alto son voces hermanadas con el paisaje de su barrio, que contagian la esperanza y fortaleza en este mes de la mujer trabajadora.