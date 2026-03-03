Berlinale reconoció al nuevo cine latinoamericano con premios

La 76ª edición de la Berlinale otorgó premios destacados a producciones de México, Paraguay y Perú en sus secciones paralelas y jurados no oficiales, validando la presencia latina en uno de los festivales clave del circuito internacional.

El Premio del Jurado Ecuménico se entregó a la mexicana "Moscas", dirigida por Fernando Eimbcke, una de las favoritas para el premio mayor, el Oso de Oro. Es una de las tres películas latinoamericanas en competición y con este premio, consolida el reconocimiento global de las narrativas del continente desde diversas ópticas y categorías.

El jurado, integrado por Jean-Jacques Cunnac, Douglas P. Fahleson, Daria Pezzoli-Olgiati, Stephen Brown, Ingrid Stapf y Lea Wohl von Haselberg, reconoció el retrato de la vida cotidiana y el dolor desde la perspectiva de un niño de nueve años en la sociedad mexicana, presentado en blanco y negro. En paralelo, seleccionó Bucks Harbor del estadounidense Pete Muller en Panorama y River Dreams de la realizadora kazaja Kristina Mikhailova en Forum.

La ópera prima de la realizadora mexicana Fernanda Tovar, "Chicas Tristes", ganó el premio Oso de Cristal del jurado juvenil y el Gran Premio del jurado internacional a la mejor película en la sección Generación. El jurado determinó que "impacta con fuerza", ya que "la calma, la incertidumbre y la fortaleza se transmiten de una manera poderosa y sensible", según su fallo. También subrayó su reacción ante la obra, al afirmar que se mostró "profundamente conmovido" por el humor, la tristeza y el realismo que transmite.

Por su parte, el cortometraje peruano "Allá en el cielo", dirigido por Roddy Dextre, recibió una mención especial del jurado juvenil, mientras que la ópera prima del chileno Diego "Mapache" Fuentes, "Matapanki", fue señalada por el jurado internacional, ambos en la sección Generación. El corto de Dextre celebró su estreno mundial en la programación Generación 14 plus.

En la sección Panorama, el Premio Fipresci distinguió a "Narciso", una coproducción multilateral dirigida por el director paraguayo Marcelo Martinessi, basada en la novela de Guido Rodríguez Ayala. El largometraje retrata la sociedad paraguaya a finales de los años cincuenta, coincidiendo con el inicio de un régimen autoritario, donde el rock & roll y la radio irrumpieron como elementos disruptivos.

