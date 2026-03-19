La sorpresiva visita de Reese Witherspoon a nuestro país

La reconocida actriz estadounidense Reese Witherspoon se encuentra de visita en nuestro país y aprovechó su estadía para disfrutar de la gastronomía porteña. El jueves, la protagonista de "Legalmente rubia" y ganadora del Oscar visitó Roux Resto, el restaurante del chef Martín Rebaudino en la ciudad de Buenos Aires.

El equipo del restaurante celebró el encuentro en sus redes sociales con un mensaje especial: "Un honor haber recibido a @reesewitherspoon en nuestra casa. Gracias por tu calidez y por elegirnos para disfrutar de un momento especial. En Roux, siempre serás bienvenida". La visita de la actriz fue recibida con entusiasmo por el staff y los comensales, sorprendidos por la presencia de una figura internacional en uno de los espacios gastronómicos más reconocidos de la ciudad y a menos de una semana de cumplir sus 50 años, lo que sucederá el próximo 22 de este mes.

En las fotos, Reese aparece sonriente junto a Rebaudino, luciendo un vestido negro con lunares blancos, un look simple y elegante que destacó su estilo natural. La imagen del chef y la actriz juntos recorrió rápidamente las redes y generó orgullo entre los seguidores del restaurante.

Los comentarios no tardaron en estallar en la publicación, con usuarios celebrando la elección de la actriz y elogiando tanto su sencillez como la calidad de la propuesta gastronómica de Roux. Mensajes de bienvenida y sorpresa se multiplicaron, confirmando el impacto que genera la visita de una estrella de Hollywood en la escena local.

Semanas atrás, Witherspoon fue distinguida como Mujer del Año por Harper's Bazaar, un reconocimiento que resalta tanto su éxito en la industria del entretenimiento como su historia personal. El galardón, correspondiente a la edición diciembre/enero 2025 de la revista, pone en primer plano su rol como fundadora de Hello Sunshine, la compañía que revolucionó la representación femenina en pantallas. "Si algo me preocupa, siempre seré esa persona que empuja los límites", resumió Witherspoon. La entrevista, realizada en Notting Hill, Londres, reveló el costado más íntimo de la artista: "Probablemente, tuve éxito porque tenía mucha ansiedad. Van de la mano", reconoció, vinculando sus desafíos internos con su progreso profesional.

La falta de papeles relevantes para mujeres mayores de 30 la llevó, en 2012, a invertir su propio dinero en historias lideradas por mujeres. Así nacieron éxitos como Alma Salvaje, Perdida y Big Little Lies, que abordaron temáticas como la violencia doméstica con una perspectiva innovadora y elencos de alto impacto. Sin embargo, ni los reconocimientos ni el éxito en taquilla le garantizaron de inmediato el respeto del sector: "Incluso cuando Perdida y Alma Salvaje recaudaron más de US$ 600 millones y obtuve tres Óscar, seguían cuestionando si era una productora real o solo un proyecto de vanidad", relató.