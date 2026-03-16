Convocatoria al Ballet Municipal de Palpalá

El Ballet Municipal de Palpalá, dirigido por Nidia Salvatierra, abrió la convocatoria a bailarines y bailarinas a formar parte de su staff.

"Se trata de una propuesta cultural que busca seguir fortaleciendo nuestras tradiciones y representar a la ciudad en diferentes escenarios y eventos", explican sus responsables.

La convocatoria está abierta para personas de 16 a 50 años que deseen integrarse al cuerpo de baile y compartir su talento a través de la danza.

Las inscripciones se realizan en la Casa de la Cultura de Palpalá, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 20.

Las clases comienzan hoy, y se dictarán los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20.30, para quienes se sumen al Trayecto Formativo; y de 20.30 a 22 para el Trayecto Escénico y de Perfeccionamiento.

Mayores informes se pueden requerir al teléfono 388429633.