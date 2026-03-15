Comenzaron las clases en la Escuela Huayra Muyoj

Están abiertas las inscripciones todavía para el ciclo 2026 del Taller de Danzas Nativas Huayra Muyoj, que dirige el profesor Rodolfo Revollo.

También están abiertas las inscripciones para la sede Perico del Huayra, Academia "Sueños de mi Tierra" a cargo de la profesora Ana Gómez, en Avenida La Bandera 145 de esa ciudad; y las de la sede La Quiaca, Academia "La Cautiva", en el salón del Barrio San Cayetano de esa ciudad, los lunes, miércoles y viernes de 18 a 22.

La invitación es a "ser parte de la familia del Huayra", dice quien lleva adelante esta academia, y la expresión es casi literal, porque es una empresa familiar, donde la administración y el vestuario es de su esposa Gabriela Saavedra, y las clases están a cargo de un staff de profesores que incluye a sus hijos, además de los docentes que se formaron en esta prestigiosa escuela y hoy están dedicados a impartir lo aprendido a lo largo de diez años de formación.

Las clases en capital están abiertas a niños desde los 4 años, para adolescentes y también para adultos (desde el año pasado se implementó y se creó el Ballet de Adultos del Huayra a cargo del profesor Pablo Almirón).

Los interesados se pueden dirigir a la academia que funciona en Independencia 422, de lunes a jueves de 18 a 22, o consultar por redes sociales.

Este año, el Huayra planea el II Festival Nacional de Folklore HM Folk 2026, festival que reunirá a cientos de bailarines de distintas provincias, en Jujuy, desde el 21 al 25 de mayo.

La primera edición se hizo exitosamente el año pasado, antes de la gira que realizó el ballet del Huayra Muyoj a Europa.

El festival presenta espectáculos de los ballets de distintas provincias, talleres y desfile de delegaciones.