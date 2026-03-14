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Muestra de cierre del Taller “Miniaturas Escénicas”

Sabado, 14 de marzo de 2026 00:00

Mañana, a las 17, se realizará la muestra de cierre del Taller "Miniaturas Escénicas", que está dictando la artista argentina Carmen Baliero en Tilcara. la cita es en la sala "Barbarita Cruz" del Centro Andino para la Educación y la Cultura (CAPEC), ubicado en Belgrano 547, de la mencionada villa. El taller es una invitación a crear piezas breves, contundentes y vivas mediante la exploración y construcción de escenas breves y micro obras. 

Muestra homenaje a Gabriela Alcoba

Está disponible la Muestra Visual "Mujeres", en homenaje a Gabriela Alcoba, en el Centro Cultural Mirentxu - Casa Baca (Arturo Illía 64 de Los Perales). Alcoba fue una destacada artista plástica jujeña, conocida por su compromiso con la lucha por los derechos humanos, la educación y la transformación social. Se especializó en grabado y pintura, y su obra se centró en temas como los derechos de las infancias y las mujeres. 

Show solidario de "Happy Friends" en la sala "Galán"

El 22 de este mes, a las 17, el equipo de animaciones infantiles "Happy Friends" llevará la magia al escenario de la Sala Galán del Teatro Mitre, para celebrar su 11º aniversario, con un show solidario. La entrada del evento será a beneficio de la Biblioteca Popular de Campo Verde, y se piden útiles escolares (para apoyar el inicio del ciclo lectivo), calzado en buen estado y ropa de abrigo (para este invierno), pensando en los niños del barrio y alrededores. 

 

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