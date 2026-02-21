Carmen Baliero dictará en Tilcara el Taller "Miniaturas escénicas"

La reconocida música argentina Carmen Baliero dictará el Taller "Miniaturas Escénicas" en Tilcara los días 13, 14 y 15 de marzo próximos. Las clases serán en la sala "Barbarita Cruz" del Centro Andino para la Educación y la Cultura (CAPEC), ubicado en Belgrano 547, de la mencionada villa.

El taller a cargo de Carmen Baleiro es una invitación a crear piezas breves, contundentes y vivas mediante la exploración y construcción de escenas breves y micro obras.

Está dirigido a bailarines, músicos, performers, actrices, actores y directores que quieran investigar y concretar material propio. Se pide una mínima experiencia previa en cualquiera de los lenguajes que se ponen en juego en estas instancias, por ejemplo en el armado de un dispositivo escénico como personal de escenografía, etc.

La intención es dar cuenta del trabajo creativo en todas las líneas de trabajo escénico.

Se trata de una propuesta de carácter práctico, el taller busca construir escenas individuales y en pequeños grupos, con el objetivo de llegar a su puesta el último día. Habrá espacios destinados a ensayo y montaje.

En este experiencia de tres días consisten lograr construir microobras, en el marco de un proceso creativo y al final poder montar una obra teatral .

La idea es poder trabajar sobre los procesos creativos espontáneos, y las narrativas a partir de eso.

El viernes 13 de marzo el horario es de 11 a 13 y de 15 a 19; el sábado 14 de 10 a 13 y de 15 a 19; y el domingo 15, de 10 a 13. La muestra de cierre será el mismo domingo a las 17.

Por mayor información e inscripciones, los interesados deben comunicarse al teléfono 114563 7641.

Propuesta integral

Carmen Baliero es compositora de música experimental y música popular. Compositora de música para teatro y cine. Docente de composición, música para teatro y la utilización de la voz en el teatro.

Desarrolla talleres teóricos y prácticos de composición, de música y para la voz en el teatro en diferentes provincias de la Argentina (Jujuy, Neuquén, La Pampa, Santa Fé, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Ushuaia, Río Negro).

Sus talleres se centran en la intersección entre el sonido, la voz y la dramaturgia, buscando que el artista desarrolle una mirada crítica sobre su propia creación.

Exploran la composición y autogestión, la expresividad, el impacto de la sonoridad en la escena, buscan abrir canales de discusión para que el alumno experimente y saque provecho de aciertos y errores en su búsqueda artística.