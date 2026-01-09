Luciana Jury llega a Jujuy con una gira cargada de emoción

Luciana Jury, una de las voces más expresivas, intensas y singulares de la música popular argentina, llegará al Norte del país con una serie de presentaciones que tendrán un valor especial dentro de su recorrido artístico: su paso por Jujuy se dará en la previa de su participación en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, escenario mayor y símbolo indiscutido de la música de raíz en Argentina. Las funciones previstas en Salta y Jujuy anticipan noches de profunda carga emotiva, donde la cercanía con el público y la potencia interpretativa serán protagonistas.

Dueña de una interpretación libre de ataduras y de una voz única, Luciana Jury transita con naturalidad tanto climas sutiles e íntimos como momentos de potencia desgarradora y atrapante. Cada concierto se transforma en un espacio de escucha atenta, donde la canción deja de ser solo forma para convertirse en experiencia compartida. Su repertorio se nutre de la música de raíz y se despliega con una amplitud de géneros poco frecuente: folclore argentino, tangos, boleros, valses peruanos, cuecas chilenas, joropos y otros paisajes sonoros de América Latina, abordados desde una mirada personal, profunda y contemporánea.

Como supo definir el recordado Gabo Ferro, la voz de Luciana Jury es "histórica". Cuando canta, pareciera abrir su herida para mirar qué queda aún por curar, no solo en ella sino también en quienes participan del ritual de escuchar. Ese sentimiento que habita en su decir se apoya en un repertorio predominantemente folclórico, pero también popular y sin género, donde la emoción y la palabra ocupan un lugar central. Jury no busca embellecer la canción sino decirla, atravesarla, dejar que la voz cargue con el peso de la historia y de lo humano.

La gira comenzará el jueves 15 de enero en Vaqueros, Salta, a las 21.30, en La Totora Espacio Cultural. Luego llegará a Jujuy con tres presentaciones consecutivas: el viernes 16 de enero en San Salvador de Jujuy, en el Teatro El Pasillo; el sábado 17 en Humahuaca, en Aisito; y el domingo 18 en Tilcara, en el Centro Cultural Capec - Sala Barbarita Cruz. Este recorrido por la provincia se dará antes de su regreso a Cosquín, consolidando una gira que conecta territorios, públicos y tradiciones desde una mirada sensible y actual.

Una carrera de ascenso

La trayectoria de Luciana Jury respalda cada una de estas presentaciones. A lo largo de su carrera editó siete discos, tres de ellos en colaboración. En 2024, junto a Milagros Caliva, su álbum Material Urgente fue nominado a los Premios Gardel como Mejor Álbum Grupo de Folklore. En 2021 obtuvo el Premio Gardel al Mejor Álbum de Folclore por Abrazo, y en 2015 fue distinguida por la Fundación Konex con el Diploma al Mérito como una de las Voces Femeninas de la Década. En 2017 recibió la Mención Especial del Festival Nacional de Folclore de Cosquín y fue seleccionada para participar del Womex (World Music Expo).

Además, formó parte de la película Zonda, del multipremiado director español Carlos Saura, y llevó su canto a escenarios de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y distintos países de Europa. En enero de este año, su presentación solista en la Sexta Luna de Cosquín fue considerada por la crítica especializada como "consagratoria".

Su llegada a Jujuy y su posterior paso por Cosquín confirman un presente artístico sólido y profundo, donde Luciana Jury continúa afirmándose como una voz necesaria, honesta y conmovedora dentro de la música popular argentina.

Dos noches especiales en el corazón del folclore

Luego de su paso por el norte, Luciana Jury volverá a Cosquín con dos presentaciones consecutivas que marcarán momentos destacados de su agenda artística.

El lunes 26 de enero, a las 22, formará parte del prestigioso Festival Nacional del Folclore de Cosquín, celebrado en la emblemática Plaza Próspero Molina, el escenario mayor del folclore en Argentina. Este festival, que atrae a miles de visitantes cada año, es un espacio donde se celebra la diversidad cultural del país, y Luciana, con su voz cautivadora y su estilo único, será una de las protagonistas de esta edición.

Al día siguiente, el martes 27 de enero, se llevará a cabo un encuentro especial en Casa Ritual Mattalía, donde Luciana se presentará junto a Susy Shock, otra figura destacada de la música popular contemporánea. Este evento íntimo y potente reunirá a dos voces fundamentales que han marcado el rumbo del canto en la actualidad. La combinación de sus estilos y la profundidad de sus letras prometen crear una atmósfera mágica, en la que el público podrá disfrutar de una experiencia única y conmovedora. Estas presentaciones no solo celebran el folclore, sino que también destacan la importancia de la música como vehículo de expresión y conexión entre las personas. Sin duda, serán noches memorables que resonarán en el corazón de todos los asistentes.