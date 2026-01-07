Taller de acrobacias en tela para infancias en el Accame

Están abiertas las inscripciones para el taller de acrobacias en tela para infancias en el Centro Cultural “Jorge Accame”, Gurruchaga esquina 9 de Julio.

Las clases comienzan el martes 13, será de lunes a viernes en dos horarios de 8 a 13 y de 15 a 20 y estará a cargo de la profesora Brenda Sarapura.

Este taller que solo se desarrollará durante enero, y está destinado a niños y niñas de 5 a 11 años.

Beneficios Las acrobacias en telas ofrecen a los niños beneficios físicos como fuerza, flexibilidad, coordinación y equilibrio, al fortalecer todo el cuerpo, especialmente el core, brazos y piernas.

Mentalmente, desarrollan confianza, autoestima, concentración y creatividad, mientras reducen el estrés y mejoran la conciencia corporal y la disciplina a través de una actividad divertida y artística.