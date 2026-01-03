Inicia el Enero Tilcareño con 2 actividades

Después de la chaya de los mojones con las comparsas y agrupaciones carnavaleras el pasado jueves, hoy comienza el esperado 69º Enero Tilcareño, con el cual los pobladores y visitantes a Tilcara comenzarán a vivenciar las celebraciones previas del carnaval quebradeño.

La apertura del programa cultural, turístico, deportivo, recreativo y social será a las 10 en la comunidad de Juella, con el dictado del Taller de Cerámica, a cargo de Victoriano Salas. Está dirigido a todos los interesados, se prolongará hasta las 18 y se impartirán los conocimientos esenciales en la temática.

La intendente Sonia Pérez estará presente en la apertura del dictado, como también participará en el 10° Encuentro de Copleros, Anateros y Erquencheros, organizado por la comparsa "Los paseanderos de Juella", e incluido en el Enero Tilcareño. Con su presencia manifestará su respaldo estricto a las manifestaciones culturales.

Posteriormente, el municipio se organizará para el Encuentro de Pesebres, previsto para el martes Día de Reyes Magos. Estos días funcionarios municipales visitarán los pesebres entregando donaciones para la celebración del 6, finalizando las honras al Niño Jesús.