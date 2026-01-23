Abra Pampa inicia hoy los 50 años del Festival del Huancar

Abra Pampa vive desde hoy una edición histórica del Festival delHuancar, que celebra sus 50 años devida como uno de los encuentros culturales y folclóricos más repre‑sentativos de la Puna jujeña. Durante tres jornadas intensas, la ciudad seconvierte en epicentro de la música,las tradiciones ancestrales, el reen‑cuentro comunitario y el homenajea quienes forjaron este evento quetrascendió generaciones y fronteras.

La edición especial del festival reúne actos protocolares, recono‑cimientos, homenajes, espectácu‑los musicales de primer nivel,concursos gastronómicos y cere‑monias ancestrales, consolidandoal Huancar como un símbolo identitario de Abra Pampa y de toda la región puneña. La convo‑catoria es masiva: más de 4.500 personas arribaron a la ciudad,generando un movimiento turís‑tico y cultural sin precedentes.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca, destacó la importancia de este aniversario tan significativo. “El viernes se realizará un acto central donde se hará un reco‑nocimiento a los fundadores Aldo Víctor Ábalos, Horacio Guzmán y la Madre Abregú, comisionados intendentes que han forjado la continuidad del festival. Se va a descubrir el monolito de Aldo Víctor Ábalos y vamos a presentar una maqueta llamada Cantero del Huancar, todo en la plaza central”, expresó.

ARIEL MACHACA | EL JEFE COMUNAL INVITÓ A LOS 50 AÑOS DEL FESTIVAL.

El jefe comunal subrayó que la celebración no solo tiene un fuerte componente artístico, sino también espiritual y comunitario. “Se va a agradecer a la Pachamama, luego comenzamos con algunos copleritos y cuerpos de danzas, para después dar inicio a la primera noche del festival”, agregó, remarcando el profundo vínculo del pueblo con la Madre Tierra y las tradiciones ancestrales.

Machaca también resaltó el entusiasmo que genera esta edición especial. “Hay muchas expectativas con este festival. Las entradas para el viernes y sábado ya están prácticamente agotadas. Hay mucho entusiasmo por parte de la población y de los mismos fundadores que serán reconocidos”, señaló, evidenciando el fuerte arraigo popular del evento.

En materia organizativa, el intendente valoró el trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia. “Se trabajó mancomunadamente para garantizar la logística, la segu‑ridad y la salud, todo para que salga lo mejor posible, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que nos visitan”, indicó. Asimismo, explicó que la capacidad hotelera se encuentra casi colmada y que se habilitaron casas de familias para alojar a los visitantes. “Algunos tienen familiares, otros vienen y se vuelven en la misma noche, especialmente quienes llegan desde la Quebrada”, detalló.

La programación del festival refleja la diversidad cultural y la riqueza de las expresiones populares.

Hoy, desde la mañana, la Plaza Central es escenario de un desfile de modas con prendas regionales y una muestra fotográfica. Por la tarde se realiza el acto oficial por los 50 años del Festival del Huancar, con la presencia de autoridades, fundadores y vecinos, seguido del descubrimiento del monolito y del busto de Aldo Víctor Ábalos. Luego del homenaje a la Madre Tierra, se lleva a cabo un colorido pasacalle con banda de música y juegos lumínicos, para culminar con la Primera Luna del Festival en el Anfiteatro Municipal, con la actuación estelar de Los Kjarkas, Las 4 Cuerdas, Lirios Colombianos y artistas locales.

Este sábado estará marcado por el tradicional Concurso a la Mejor Empanada Huancareña, el Encuentro de Copleros y la XX edición del Festival de la Jineteada y Folklore. Por la noche, la Segunda Luna Festivalera contará con figuras como Lázaro Caballero, Grupo Femenino Bolivia y Cristian y su Grupo Revelación.

El domingo será el cierre de actividades y tendrá un fuerte contenido simbólico y espiritual con la ofrenda a la Pachamama al pie del Cerro del Huancar, seguida de espectáculos en ese emblemático lugar. La Tercera Luna Festivalera pondrá el broche de oro con artistas como Los Criollos, Echeve, Munay y La 7ma.

A medio siglo de su nacimiento, el Festival del Huancar reafirma su vigencia y su rol fundamental como espacio de encuentro, memoria colectiva y celebración de la identi‑dad puneña, proyectándose con fuerza hacia el futuro sin perder sus raíces.