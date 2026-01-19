Miguel Vilca inició en Berlín la presentación de su disco

El charanguista jujeño Miguel Vilca inició el último sábado en Berlín, Alemania, su gira europea, en la que está presentando “Alegrito ha’i ser”, su primer álbum solista.

Según había informado el artista, ganador del Charango de Oro en Bolivia, se iba a presentar en un workshop y concierto en ARTivisten, en el marco de las “Lafrican Sessions”.

Asimismo, el 24 de este mes tiene previsto presentar su disco en Tenerife (España), en la Peña “Pepe Fuentes”.

Dos días después, el 26, participará de un taller único donde Pedro Ageno y Vilca explorarán el paralelismo instrumental entre el timple canario y el charango jujeño, analizando semejanzas y diferencias en técnicas de rasgueo, arpegios, escalas, armonía, improvisación y composición.

Luego viajará a Wuppertal, Alemania, para presentaciones el 28 y 29 de este mes, acompañado por Carlos Díaz, compositor y guitarrista argentino.

Cerrará esta primera etapa con una presentación el 7 de febrero en Viena (Austria), en el espectáculo “Carnaval. Lieder. Gedichte und Tanz aus den Anden”, donde Vilca compartirá escena con Julio Mendívil (charango/Perú) y artistas de la Escuela de Marinera Norteña de Viena.

Esta gira posiciona a Miguel Vilca en escenarios internacionales de peso, donde el charango jujeño dialoga con públicos europeos y con otras tradiciones musicales andinas, consolidando una presencia que honra las raíces del altiplano desde el corazón de Europa.

Cabe señalar que “Alegrito ha’i Ser” del músico nacido en Jujuy reúne diez piezas instrumentales originales compuestas desde la idiomática del charango, emergiendo del colorido y rico universo sonoro del altiplano, cargado de memoria, historia y rituales. Una celebración de toda la diversidad y vitalidad cultural de los pueblos situados en el territorio andino.

Compositor, docente y charanguista jujeño, Miguel Vilca, de 34 años, cuenta con más de quince años de trayectoria artística ininterrumpida. Inició sus estudios en el Conservatorio Provincial de Música, donde obtuvo primero el título de Técnico Superior en Música, con especialización en instrumentista en música académica, y luego el de Profesor de Música.

Además, se graduó en la Tecnicatura en Promoción Cultural en los Talleres de Artes y Artesanías de la Quebrada de Humahuaca, dependientes del Área Artística del Ministerio de Educación de Jujuy.

En 2010 profundizó su formación en Bolivia, estudiando con diversos maestros del charango tanto de ámbitos urbanos como de comunidades campesinas. Al año siguiente, recibió el Primer Premio “Charango de Oro” en la Categoría Internacional en la XXVII Edición de la Feria y Festival Nacional e Internacional de Aiquile (Cochabamba), otorgado por la Sociedad Boliviana del Charango.

Actualmente, cursa el último año de la Licenciatura en Folklore y el de la Licenciatura en Composición Musical en la Universidad Nacional de las Artes.

Con artistas de renombre

A lo largo de su carrera ha grabado y compartido escenarios con agrupaciones y artistas destacadas/os como el ensamble Don Olimpio, Loli Molina, Pedro Rossi, Maggie Cullen, Bruno Arias, Nadia Larcher, Manu Sija, la Orquesta Popular de la UNA, Mauro Ciavattini, Pablo Farhat, Santiago Arias, Seva Castro y Tomi Lebrero, entre otros/as.

“Alegrito ha ‘i ser” fue grabado entre el 19 y 21 de enero de 2024 en el estudio Panacea, del barrio de Saavedra en Buenos Aires. Lo acompañaron en su primer trabajo Manuel Estrada, en guitarra, y Agustín Galván, en percusión. También participa, como invitado de lujo en uno de los temas, el acordeonista Enzo Demartini.