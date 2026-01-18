Gracie Abrams rompió su bajo perfil y habló de Paul Mescal

Gracie Abrams siempre se caracterizó por resguardar con extremo cuidado su vida privada, por lo que sus recientes publicaciones sobre Paul Mescal sorprendieron a sus seguidores.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la cantante y compositora californiana compartió una serie de mensajes cargados de emoción en los que dejó ver, de manera directa, la admiración y el orgullo que siente por Hamnet y por la interpretación de Paul Mescal, con quien mantiene una relación desde hace más de un año.

El gesto llamó la atención de sus seguidores, acostumbrados a una Abrams reservada y enfocada principalmente en su carrera musical. Sin embargo, esta vez, la reacción fue genuinamente emocional y surgió tras volver a ver la película.

A través de varias historias de Instagram, la artista dejó en claro el impacto que el film tuvo en ella: "He encontrado casi imposible encontrar las palabras para describir el peso de esta película y la forma en que ha permanecido en mis huesos desde que la vi por primera vez".

Abrams también destacó el trabajo del equipo creativo detrás de la película, con palabras de admiración hacia la directora Chloé Zhao y la actriz Jessie Buckley: "Chloé es singular, Jessie es singular, Paul es singular. Gracias a Dios por lo que hicieron".

Aunque evitó declaraciones románticas explícitas, la cantante no ocultó su amor por Mescal, ya que en una de las imágenes compartidas, donde el actor aparece caracterizado como William Shakespeare, Abrams acompañó la publicación con una frase breve pero contundente: "Y sorpresa, también lo amo".

Las publicaciones coincidieron con un momento clave para Hamnet, que recientemente fue reconocida como Mejor Película Dramática en los Golden Globes 2026. El galardón reforzó el lugar del film en la temporada de premios y marcó un punto alto en la carrera de Mescal.