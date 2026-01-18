Diana Baroni y músicos invitados abren el ciclo Capillas Musicales

La Parroquia Sagrada Familia de Nazareth de esta capital acogerá hoy el primer concierto del Ciclo Capillas Musicales 2026, con Diana Baroni como artista convocante, acompañada por destacados músicos en una propuesta titulada "Meus olhos van per lo mare". Será a partir de las 19, en avenida España 1620, frente al parque San Martín.

El concierto reunirá a Diana Baroni con los músicos invitados Matías Zigarán, Elio Gutiérrez, Mario Lizárraga, Manuel Mercado, César Farfán y Favio Barbieri. "Meus olhos van per lo mare" es una propuesta que dialoga con la música de la América colonial, explorando cómo la poesía, el canto y los saberes musicales se entrelazaron en la conquista y resistencia de nuestros pueblos.

El Ciclo Capillas Musicales fue lanzado en enero de 2025 como iniciativa de la Secretaría de Cultura para promover la música de cámara en espacios patrimoniales. Durante su primer año, concretó más de 40 conciertos en distintas localidades, difundiendo repertorios académicos y populares, y consolidando a capillas y parroquias como escenarios culturales vivos.

ESCENARIO | LA PARROQUIA SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH ACOGERÁ EL CONCIERTO.

La propuesta resignifica estos espacios de alto valor simbólico, propiciando encuentros genuinos entre artistas de trayectoria y comunidades, reforzando el vínculo entre música, patrimonio e identidad cultural.

Diana Baroni es una destacada flautista, cantante y compositora argentina, residente en Europa, llegó a Jujuy para desarrollar una intensa agenda artística que incluyó formación, creación y presentaciones en vivo, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia.

La visita de Baroni contempló tres actividades centrales. El último viernes realizó una Masterclass con ensayo abierto al público en la Sala Galán del Teatro Mitre, destinada a músicos, docentes y estudiantes, y también al público general que desee presenciar el proceso de trabajo. La propuesta abordó los procesos de hibridación musical en la América colonial, poniendo en diálogo las raíces históricas con miradas e interpretaciones contemporáneas.

Ayer estaba previsto que presentara su álbum "Apapacho", grabado en 2024 en Europa, junto a músicos de Jujuy. El concierto, en la Sala Galán del Teatro Mitre, iba a permitir al público disfrutar de una producción que integra sensibilidad, identidad y cruces culturales, con entradas a la venta y beneficios para estudiantes.

La agenda culminará hoy con un concierto del Ciclo Capillas Musicales en la Parroquia Sagrada Familia de Nazareth, donde Diana Baroni se presentará junto a reconocidos músicos locales, en una propuesta de acceso libre y gratuito que acerca la música a espacios patrimoniales y comunitarios.

Con una sólida trayectoria internacional, Diana Baroni ha desarrollado una carrera que articula la música barroca con las tradiciones latinoamericanas, construyendo un lenguaje propio entre la interpretación histórica y la creación contemporánea.

Formada en Europa con una beca del Teatro Colón y estudios en Suiza y Países Bajos, combina su labor artística con una intensa tarea pedagógica, dictando masterclasses y talleres en distintos países del mundo.

Semana de la danza

Desde mañana, en la Escuela Arte Ríos del barrio Almirante Brown de esta capital, habrá una semana completa de aprendizaje de la danza con el maestro Franco Cadelago, con trayectoria en el Teatro Colón de Buenos Aires. Será para los niveles avanzado, intermedio e inicial - intermedio (niñas y niños de 7 a 11 años).

Por informes e inscripción, los interesados podrán llamar o mandar mensajes al 3885708625.

Cadelago, en 1994, comenzó su carrera a los 12 años, y se formó en el Teatro Colón con prestigiosos maestros como Alejandro Totto, Silvia Bazilis, Estela Herman, Guido De Benedetti, Raúl Candal y en el Estudio Julio Bocca. Entre otras distinciones recibió el premio "Presidencia de la Nación Argentina a la Excelencia Cultural", entregada por el Gobierno nacional, por cuatro veces consecutivas, además de ocho medallas de oro y premio revelación de la Asociación Latinoamericana de la Danza.