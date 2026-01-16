Humahuaca inaugura hoy la muestra “SuriLithium”

Humahuaca se prepara para vivir un acontecimiento cultural inédito con la inauguración de “SuriLithium - Aquel espacio de mutación y supervivencia”, la primera muestra de Arte Contemporáneo que se realizará en la ciudad. La apertura será hoy desde las 18, en la Bóveda del Monumento a los Héroes de la Independencia, espacio conocido como la entrada a los túneles del histórico monumento. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 31 de enero, con entrada libre y gratuita.

La inauguración contará con una fuerte impronta ritual y comunitaria, con la participación de la Banda de Sikuris Femenina Nuestra Divina Providencia y la Celebración de los Samilantes de la ciudad de Abra Pampa, quienes acompañarán el inicio de la muestra con música, ancestralidad y performance, en un diálogo vivo entre tradición y contemporaneidad. “SuriLithium” propone un cruce profundo entre arte contemporáneo, ritualidad ancestral y reflexión política, a través de instalaciones fotográficas y audiovisuales de‑ sarrolladas en colaboración con Belén Navarro y Zina Stepanczuk, y acompañadas por el texto curatorial de Gustavo Cabana.

Las obras establecen un diálogo entre la Celebración de los Samilantes, las problemáticas actuales que atraviesan las comunidades originarias y una pregunta que atraviesa toda la muestra: ¿cómo serán nuestras comunidades indígenas dentro de 500 años? El proyecto es impulsado por Quillay Méndez, artista, performer y agente cultural de Humahuaca, cuya trayectoria ha logrado trascender el ámbito local para proyectarse a nivel nacional e internacional. A comienzos de 2025, durante su recorrido artístico por Brasil, Méndez fue seleccionada para la Beca de Jóvenes Indígenas otorgada por la fundación estadounidense Cultural Survival, instancia que permitió la concreción de esta propuesta artística. “SuriLithium” cuenta además con el acompañamiento y apoyo de Calaca Studio, Museo en los Cerros y el asesoramiento de la galería porteña Linse, a través de su programa de Laboratorio de Arte Contemporáneo, fortaleciendo una red de trabajo que vincula territorios, saberes y miradas diversas. La muestra se presenta como una invitación a reflexionar sobre el presente y el futuro de las comunidades originarias desde el arte, en un espacio cargado de memoria histórica, resignificado ahora como escenario de creación, resistencia y pensamiento crítico.