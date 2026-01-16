Chorrillos celebra la 25º del Festival del Queso y la Cabra

Culturarte fue escenario de la presentación oficial de la 25° edición del Festival del Queso y la Cabra, uno de los eventos más emblemáticos de la comunidad de Chorrillos, que celebrará sus Bodas de Plata el próximo fin de semana.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a vivir una experiencia cultural y gastronómica única en esta localidad ubicada sobre la ruta nacional 9, a tan solo 8 kilómetros de Humahuaca.

El lanzamiento reunió a autoridades provinciales, referentes culturales y representantes de comunidades de la Puna y la Quebrada, en el marco de la agenda cultural de verano que se despliega en toda la provincia y que pone en valor las celebraciones populares como expresión viva de la identidad jujeña.

Durante la presentación, el presi‑ dente de la comunidad de Chorrillos, Walter Quiroga, destacó el profundo significado social del festival y su impacto directo en la vida comunitaria. “Estamos muy contentos de llegar a los 25 años. Para nosotros el festival es un trabajo; gracias a lo que se recauda podemos acompañar a los pobladores y concretar proyectos para la comunidad”, expresó, remarcando el carácter solidario y colectivo del evento.

La programación del festival dará inicio a las 9.30 con el acto protocolar, el izamiento del pabellón nacional y la tradicional ofrenda a la Pachamama.

Tras el almuerzo comunitario, desde las 13.30, el escenario recibirá a Diableros Jujeños, Hacheros del Chamamé, Sentimiento Mansero, ballets y artistas locales, en una jornada que combinará música, danza y expresiones culturales propias de la región. La gastronomía será uno de los pilares centrales del festival. La elaboración artesanal del queso, realizada con técnicas heredadas de generaciones anteriores, constituye una de las expresiones más genuinas de la identidad de Chorrillos y permite a los visitantes conocer de cerca los saberes ancestrales que definen la vida comunitaria en la Quebrada.

Por su parte, el secretario de Cultura de la Provincia, José Bárcena, subrayó la importancia de sostener estas celebraciones en el tiempo. “Llegar a 25 años de vigencia habla del compromiso de una comunidad con sus raíces. Desde el Gobierno Provincial acompañamos estos espacios porque son parte de la cultura viva de Jujuy y una invitación permanente a conocer nuestros pueblos”, sostuvo.

El funcionario también vinculó el festival con el movimiento turístico y cultural que atraviesa la provincia durante el verano, señalando que estas propuestas fortalecen una agenda diversa que se vive en las cuatro regiones, consolidándose como un destino de tradición.