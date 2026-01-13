Casa Silvetti alberga la muestra escultórica de Nazario Véliz

La muestra "Los lenguajes escultóricos en la cosmovisión andina", del destacado escultor jujeño Nazario Véliz, continúa abierta al público en Casa Silvetti, ubicada en calle Canónigo Gorriti 295, y puede visitarse hasta el 23 de enero, con entrada libre y gratuita a partir de las 19.30. La exposición reúne 13 esculturas que sintetizan una vida dedicada al arte y a la exploración simbólica de la cosmovisión andina, consolidando a Véliz como una de las figuras más relevantes de la escultura en la provincia.

La muestra fue inaugurada el pasado 23 de diciembre y propone un recorrido profundo por la espiritualidad, los mitos y las leyendas de los pueblos originarios del norte argentino. En cada obra se percibe la intención de establecer un diálogo entre lo ancestral y lo contemporáneo, una búsqueda constante en la producción del artista. "Hay obras significativas que fueron elaboradas durante mucho tiempo", señaló Véliz en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Las esculturas están realizadas con materiales nobles como piedra, madera y metal, elegidos no solo por sus cualidades estéticas, sino también por su fuerte carga simbólica. Las formas evocan la relación del ser humano con la naturaleza, los rituales sagrados y la vida comunitaria, ejes centrales de la cosmovisión andina. Los visitantes pueden apreciar no solo la destreza técnica del escultor, sino también la profundidad conceptual de una obra que invita a la contemplación y a la reflexión.