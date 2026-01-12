25°
Espectáculos

Esta noche Los Tekis en Jesús María llevan el carnaval a otro nivel

Los Tekis invitan a vivir un show como nunca antes: donde lo ancestral y lo digital se encuentran, y donde el carnaval se proyecta hacia una nueva era. 

Lunes, 12 de enero de 2026 12:22

Los Tekis comienzan el 2026 esta noche en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María estrenando su nuevo show y llevando el carnaval a otro nivel. 
Los llamados “lunes de Jesús María” se convirtieron a lo largo de los años en los lunes de Los Tekis, en ese contexto, la banda Jujeña eligió este escenario icónico para presentar oficialmente su nuevo show 2026, apostando a la inteligencia artificial, pantallas, luces, puesta en escena, vestuario, fuegos, papeles, una manera de transformar la experiencia del folklore y el carnaval.
El espectáculo marca una nueva etapa para el grupo, donde la música ancestral del norte argentino se cruza con la tecnología, las artes visuales y una narrativa escénica innovadora. El mítico Diablo del Carnaval cobra vida sobre el escenario, interactúa con el público y se convierte en parte central de un ritual que combina tradición, energía y modernidad.
Lejos de tratarse de un simple recital, el nuevo show propone una experiencia inmersiva, con visuales de última generación, personajes digitales y una puesta en escena diseñada para contar una historia. La vestimenta también es protagonista, con diseños exclusivos pensados para acompañar el movimiento, la fuerza y el fuego del carnaval, reforzando la identidad estética y cultural del espectáculo.
Con esta presentación en Jesús María, Los Tekis vuelven a demostrar que innovar no es romper con la raíz, sino potenciarla. El folklore late, se transforma y dialoga con el futuro sin perder su esencia.
Hoy, en uno de los escenarios más importantes del país, vuelve el carnaval transformado y renovado. Los Tekis invitan a vivir un show como nunca antes: donde lo ancestral y lo digital se encuentran, y donde el carnaval se proyecta hacia una nueva era.


 Página oficial de Los Tekis: 👉www.lostekis.com.ar.

Redes oficiales:
Instagram: Los Tekis 
Facebook Los Tekis
TikTok Los Tekis
X Los Tekis

 

