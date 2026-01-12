Los Diableros se presentan hoy en el escenario de Jesús María

La banda jujeña Los Diableros se presentará este lunes en el escenario del Festival Nacional de Jesús María, uno de los eventos culturales y musicales más convocantes del país, donde desplegará todo su repertorio y un espectáculo especialmente diseñado para la ocasión. La actuación se da en el marco de la gira 2026, que comenzó oficialmente el último sábado con su participación en el Festival Nacional del Antigal, realizado en Colalao del Valle, provincia de Tucumán.

El inicio de este nuevo recorrido artístico encuentra al grupo en un momento de madurez y consolidación, luego de un 2025 intenso, marcado por una agenda cargada de presentaciones y giras internacionales. Antes de emprender viaje, Santiago Cucchiaro, uno de los referentes de la banda, dialogó con El Tribuno de Jujuy y brindó detalles sobre el presente y los desafíos que se vienen.

"El grupo está muy bien, a pesar de haber tenido un 2025 cargado de eventos y mucho trabajo, con giras en Europa y en Bolivia", señaló, destacando el buen estado anímico y profesional con el que Los Diableros encaran esta nueva etapa. En ese sentido, explicó que el último tiempo no solo estuvo atravesado por los escenarios, sino también por un fuerte trabajo puertas adentro.

"Estuvimos muy enfocados en sacar nuevas canciones, temas propios", remarcó Cucchiaro, dejando en claro que la banda apuesta a seguir renovando su propuesta artística sin perder la identidad que la caracteriza y que la posicionó como una de las formaciones más reconocidas del norte argentino.

De cara a este año, Los Diableros tienen proyectados varios lanzamientos y colaboraciones de gran relevancia. Entre ellas, se destaca un feat con Los Kjarkas, una de las bandas más emblemáticas de la música andina, que había quedado pendiente desde el año pasado y que finalmente verá la luz en este 2026. "Es un trabajo que venimos esperando y que este año vamos a concretar", afirmó.

A ese proyecto se suma otra colaboración internacional con Santa Feria, un grupo chileno que atraviesa un momento de fuerte crecimiento y popularidad en la escena latinoamericana. "Tenemos ese feat programado con la banda que está pegando muy fuerte en Chile", adelantó el músico.

En cuanto a lanzamientos inmediatos, Cucchiaro confirmó que el próximo 16 de enero la banda presentará un nuevo tema titulado "Hoy", que estará disponible en todas las plataformas digitales, como Youtube y Spotify. "Es un cover, pero con nuestro estilo, y creemos que va a gustar mucho", anticipó.

Respecto a la presentación en Jesús María, el referente de Los Diableros aseguró que el público podrá disfrutar de una propuesta completamente renovada. "Vamos a realizar un show nuevo, con vestuario nuevo. Vamos a tirar todo en el poco tiempo que tengamos arriba del escenario", expresó, dando cuenta de la importancia que tiene para la banda formar parte de un festival de semejante magnitud.

Luego de su paso por Córdoba, el grupo continuará su recorrido por distintos puntos del país, con presentaciones en festivales de Catamarca, Córdoba y Santa Fe, además de una agenda intensa durante los Carnavales, tanto en la provincia de Jujuy como en Salta. A esto se suma una gira que se encuentra en plena etapa de organización para fines de febrero por Bolivia, donde también formarán parte de los festejos carnavaleros.

En paralelo, Los Diableros se preparan para celebrar un nuevo aniversario: la banda está próxima a cumplir 16 años de trayectoria, un recorrido que los llevó desde los escenarios locales a proyectarse a nivel nacional e internacional. En ese marco, Cucchiaro confirmó que ya cuentan con una gira confirmada en Ecuador para el mes de abril, además de un nuevo regreso a Europa en los meses posteriores.

"Queremos seguir sacando temas, creciendo y llevando nuestra música a cada vez más lugares", concluyó el músico, sintetizando el espíritu con el que Los Diableros afrontan este nuevo año.

Con una agenda cargada, lanzamientos en camino, colaboraciones internacionales y un show renovado, la banda jujeña continúa afianzando su lugar en la escena musical y llevando su identidad a los principales escenarios del país y del exterior.

Otros artistas

Esta noche, en el escenario de Jesús María, Córdoba, además de la presentación del grupo jujeño, actuarán Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Kepianco y Ceibo.