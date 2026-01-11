Manu Estrada y Pasakana se presentan hoy en El Pasillo

En una noche especial dedicada a la música jujeña actual, esta noche a partir de las 21.30, Manu Estrada se presenta junto a Pasakana en un concierto compartido que cruza canciones, identidad y territorio.

Pasakana es un grupo de Tilcara, integrado por Sebastián Sardina, Tupac Alancay, Eduardo Benencia y Mauro Alemán.

Dos proyectos de la nueva generación se encuentran para recorrer parte de su repertorio, dialogar entre obras y rendir homenaje a los poetas y sonidos que marcan su sensibilidad creativa.

La cita es el Teatro El Pasillo, una propuesta que entiende al folclore como una expresión viva, en movimiento, y profundamente ligada a la cultura andina.

Manu Estrada es un cantautor jujeño que encuentra en la música de raíz un canal profundo para expresar territorio, poesía y comunidad. Su propuesta artística integra elementos de la música popular del Noroeste argentino con una mirada contemporánea, donde conviven la lírica sensible, la exploración sonora y un fuerte anclaje territorial. Criado en un entorno donde confluyen el oficio del luthier y la docencia, desde muy joven estuvo en contacto con músicas, coplas y palabras que marcaron su camino.

Manuel "Manu" Estrada nació en San Salvador y de pequeño vivió en diferentes regiones del interior jujeño, tanto de la Quebrada como del Valle, algo que marcó su carrera. Considera que ese "vivir en movimiento" fue formativo para él.

Cuenta que desde niño cantaba y tocaba, "tenía un impulso natural musical". Era el que ocupaba ese espacio entre las amistades o la escuela. Afirmando que existe en Jujuy, una dinámica cultural que provee un espacio de formación, sumado a que la familia estimulaba e incentivaba el gusto por la música.

DE TILCARA | PASAKANA TIENE PREVISTO TAMBIÉN PRESENTARSE EN BRASIL EN EL FESTIVAL AKARÁ.

Durante su adolescencia forma su primera banda y las primeras experiencias laborales, lo que lo llevó a contemplar la música como un trabajo.

Estrada cuenta en entrevistas que influyó en sus composiciones y forma de vivir la música, los espacios bohemios desprendido del boom del folclore santiagueño que proponía Jacinto Piedra o Peteco Carabajal, entre otros, eran espacios que frecuentaban su padre, sus tíos y su padrino Marcelo "Pichón" Córdoba, donde se conformaban vínculos familiares con los amigos que eran poetas, músicos, bailarines.

Más tarde, estudió en Córdoba donde si bien adquirió herramientas, lo estimuló más a nivel pensamiento.

Actualmente, está radicado en Buenos Aires, y su trabajo compositivo musical encontró lo que buscaba: "hablar de la tierra de uno, de lo identitario, de lo paisajístico, de la costumbre".

El teatro El Pasillo se encuentra en la calle José de la Iglesia 1.190 de esta capital, y las actuaciones comenzarán a las 21.30.