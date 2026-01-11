Desde mañana "Stranger Things" y su documental

Tras el final de la serie y el revuelo por las teorías del "episodio secreto", muchos fanáticos de "Stranger Things" han volcado su atención hacia el contenido detrás de escena para procesar el cierre de la historia, por lo que Netflix lanzará mañana un documental.

Recientemente se confirmó que no existe un noveno capítulo sorpresa de la serie, dando por finalizada la Conformity Gate.

La teoría ganó fuerza en las redes sociales, donde los usuarios señalaron supuestas pistas ocultas en el episodio final: inconsistencias en el vestuario, cambios en la escenografía, objetos fuera de lugar e incluso mensajes en código Morse que, según los fans, indicaban que Vecna seguía con vida y que el desenlace era una ilusión creada por el villano.

Ahora bien, los seguidores sí tendrán próximamente contenido nuevo relacionado al show: "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5". Consiste en un documental, dirigido por Martina Radwan y que siguió durante un año completo el proceso creativo y técnico de la temporada final.