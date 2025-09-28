La Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través del Club de Emprendedores, participó activamente del acto inaugural de la 41º edición del Congreso Nacional de la Juventud, realizado en las instalaciones del Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural, en el marco de la 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Durante la jornada, el equipo municipal presentó herramientas, ideas y programas orientados a fomentar el espíritu emprendedor en los jóvenes.

El congreso estudiantil, contó con la presencia de funcionarios y las comisiones estudiantiles de los diferentes colegios, más invitados especiales. También la presencia de la directora general de Desarrollo de la Secretaría de Planificación y Ambiente del municipio; Jimena Jurado y del Club de Emprendedores, el coordinador Gastón Aguilera, quienes fueron moderadores en una de las mesas de disertación.

Jurado expresó "estamos muy contentos por la participación, puesto que hace cuatro años venimos trabajando junto al Ente Autárquico Permanente, quienes nos convocaron para colaborar en el desarrollo de los proyectos que se presentan en el Congreso Estudiantil. Este año tuvimos una participación muy activa, donde los chicos del Club de Emprendedores contaron cómo es la dinámica en la ejecución de algún emprendimiento".

Explicó que también impulsan este trabajo a través del programa ABC Emprendedor, que acercan a los distintos colegios.

Gastón Aguilera, explicó que "venimos colaborando activamente con el Ente no solo en el Congreso de la Juventud, sino también trabajando junto a la Comisión Estudiantil. En años anteriores brindamos capacitaciones y talleres enfocados en el desarrollo de habilidades blandas, acompañando la formación integral de los jóvenes".

Y agregó finalmente, "lo positivo de este espacio es que siempre contamos con la participación de jóvenes de distintas provincias, así como de nuestra propia provincia y municipio. Desde el Club de Emprendedores, buscamos acercarles herramientas concretas, modelos de negocio y recursos útiles que les permitan fortalecer su espíritu emprendedor. La idea es que puedan comenzar a proyectar sus propios emprendimientos y crecer personal y profesionalmente a partir de estas experiencias formativas".