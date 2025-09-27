Pre Cosquín 2026 Sede San Salvador de Jujuy

La Asociación Civil Jujuy Cultural organiza por octavo año consecutivo, la sede San Salvador de Jujuy del certamen para nuevos valores "Pre Cosquín 2026", en su edición número 54.

Hasta el próximo miércoles podrán inscribirse los artistas interesados en participar de este certamen que da la posibilidad de llegar al Festival Nacional del Folclore de Cosquín de 2026.

El Pre Cosquín sede San Salvador de Jujuy se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural "Manuel Belgrano" (exestación de trenes) desde las 15.

Por ello, se convoca a músicos, bailarines, cuerpos de danzas a inscribirse y participar en esta nueva edición.

Los rubros son en música: Solista Vocal, Dúo Vocal, Conjunto Vocal, Solista Instrumental, Conjunto Instrumental y Canción Inédita.

En danza: Solista de Malambo Masculino, Solista de Malambo Femenino, Conjunto de Malambo, Pareja de Baile tradicional, Pareja de Baile estilizado y Conjunto de Baile Folclórico.

Por inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono vía Whatsapp al (0388) 154541801 o por correo electrónico: [email protected]. Además, pueden contactarse vía Facebook a través de la página "Pre Cosquín Sede Salvador de Jujuy"; vía Instagram a través de @precosquin.sedejujuy.

Las inscripciones se encontrarán abiertas hasta este miércoles.

El evento se dividirá en dos partes. El primer día será una ronda clasificatoria y el segundo día, la ronda final. Los artistas ganadores conformarán la delegación que representará a la sede mencionada en la instancia nacional del Pre Cosquín 2026 a realizarse en el mes de enero en la ciudad de Cosquín, Córdoba.

Los ganadores de esta segunda instancia son los que tienen la posibilidad de formar parte de la programación del festival mayor de cada año en la capital del folclore.

Cabe recordar que el evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

Más datos del Pre Cosquín

Según el último Plenario Pre Cosquín realizado en junio, para la organización del certamen, se estima que para esta nueva edición participarán más de 60 sede, con representación de todas las provincias argentinas.

Del plenario participan delegados de las sedes, veedores y miembros de la Comisión Municipal de Folclore de Cosquín, quienes debaten y consensúan modificaciones al reglamento, realizando sugerencias organizativas. Esta metodología de trabajo colaborativo, impulsada por la Secretaría de Pre Cosquín, busca reflejar las realidades de cada territorio y asegurar que las decisiones sean tomadas de manera conjunta.

Un dato importante es que en la edición anterior participaron 53 sede.