Eugenia Tobal en Jujuy

Eugenia Tobal eligió el norte argentino para una escapada familiar que muestra paisajes imponentes y experiencias compartidas. Junto a su marido Francisco García Ibar y su hija Ema, recorrió nuestra provincia y Salta. Desde sus redes sociales, la actriz documentó cada momento con un carrete de fotos y videos que dio cuenta de la conexión con la naturaleza y el disfrute pleno de cada jornada en familia.

En las imágenes y grabaciones difundidas, expresó su asombro ante la magnitud del entorno. “Somos ínfimos ante tanta inmensidad”, escribió sobre una postal donde se ve la espectacular geografía de cerros y montañas de colores. La serie fotográfica incluyó además la clásica visita a las Salinas, donde la extensión blanca de sal crea una escena que contrasta con la intensidad del cielo azul, escenario ideal para el tradicional salto sobre el suelo impecablemente blanco y para jugar a desafiar el reflejo del paisaje.

No faltaron retratos en los que la familia se divierte cruzando un pequeño sendero de agua, ni escenas más distendidas en el hotel elegido para alojarse. El viaje mostró un equilibrio entre la contemplación de paisajes únicos y la cotidianeidad de los juegos infantiles.

Días antes de embarcarse en esta aventura, la actriz comenzó a prepararse para un nuevo desafío: su participación en MasterChef Celebrity. Confirmada como una de las figuras del ciclo de cocina que conduce Wanda Nara en Telefe, Tobal compartió en su Instagram distintas recetas que ensayaba en casa para pulir sus habilidades.