Taller de Bombo y Canto con Pablo Marcos en el Caja

Durante los miércoles de este mes y el mes de octubre, se dictará el Taller de Bombo y Canto a cargo del maestro Pablo Marcos de Tilcara, en el horario de 18 a 19.

Las clases comienzan el miércoles que viene y serán en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534, y están destinadas a personas a partir de los 17 años en adelante, con o sin experiencia previa.

El taller consta de encuentros intensivos para brindar herramientas prácticas a la hora de ejecutar el instrumento de percusión y el canto.

Pablo Marcos es xilofonista, docente de percusión y compositor. A lo largo de su carrera artística ha demostrado una dedicación excepcional a su formación musical.

Desde el 2022 junto a Leandro Batallanos conforman el proyecto musical Dúo Marcos-Batallanos.

Por consultas e inscripciones al taller, los interesados deben comunicarse al teléfono 3884567399.