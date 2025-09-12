°
12 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

drogas
inflación
inversión
LIGA PROFESIONAL
astronomía
Ejesa
LIGA PROFESIONAL
Jadar 2025
Tenis
Concejo Deliberante
drogas
inflación
inversión
LIGA PROFESIONAL
astronomía
Ejesa
LIGA PROFESIONAL
Jadar 2025
Tenis
Concejo Deliberante

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1410.00

3884873397
PUBLICIDAD
Para jóvenes

Taller de Bombo y Canto con Pablo Marcos en el Caja

Se dictará durante este mes y el mes de octubre, los miércoles de 18 a 19. Las inscripciones están abiertas.

Viernes, 12 de septiembre de 2025 00:00
PABLO MARCOS | DARÁ LAS CLASES DE BOMBO Y CANTO EN EL CAJA.

Durante los miércoles de este mes y el mes de octubre, se dictará el Taller de Bombo y Canto a cargo del maestro Pablo Marcos de Tilcara, en el horario de 18 a 19.

Las clases comienzan el miércoles que viene y serán en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534, y están destinadas a personas a partir de los 17 años en adelante, con o sin experiencia previa.

El taller consta de encuentros intensivos para brindar herramientas prácticas a la hora de ejecutar el instrumento de percusión y el canto.

Pablo Marcos es xilofonista, docente de percusión y compositor. A lo largo de su carrera artística ha demostrado una dedicación excepcional a su formación musical.

Desde el 2022 junto a Leandro Batallanos conforman el proyecto musical Dúo Marcos-Batallanos.

Por consultas e inscripciones al taller, los interesados deben comunicarse al teléfono 3884567399.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD