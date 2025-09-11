Eugenia Quevedo deslumbró con un show multitudinario

La reconocida cantante cordobesa Eugenia Quevedo, una de las voces más destacadas del cuarteto actual, se presentó el pasado domingo en el Club Esportivo El Verde y en el Club El Despertador, brindando un espectáculo inolvidable para sus seguidores, junto a la Banda de Carlitos, con la que recorre el país con un marcado éxito.

Vale recordar que Quevedo fue la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional en el último partido por eliminatoria de Lionel Messi en Argentina el jueves pasado. Emocionó al país interpretando nuestra canción patria a capella. Desde temprano, una multitud se acercó a los clubes para acompañar a “La Muela” Quevedo. Durante más de dos horas, la cantante repasó sus grandes éxitos, coreados de principio a fin por una audiencia que no dejó de bailar, aplaudir y pedirle temas. La energía y la pasión del público jujeño hicieron de la velada una fiesta popular.

El show estuvo marcado por la cercanía de Quevedo con la gente, que respondió con carteles, cánticos y muestras de afecto. Finalizado el espectáculo, la artista se tomó fotografías con algunos de sus seguidores, cerrando así una noche cargada de emoción y cuarteto, en la que sonaron sus hits. La visita de Eugenia Quevedo a Libertador General San Martín quedará grabada como un acontecimiento musical que convocó a miles de personas y demostró, una vez más, el cariño que la artista despierta en cada escenario que pisa.