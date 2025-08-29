Extienden plazos para el Salón Provincial de Artes Visuales

En el marco de una rueda de prensa realizada en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), la coordinadora de Industrias Culturales, Florencia Rocío Cari, anunció la extensión de inscripciones para la sexta edición del Salón Provincial de Artes Visuales, uno de los certámenes más importantes de la provincia, que este año incluye las disciplinas de pintura, grabado y fotografía.

En el marco de una rueda de prensa realizada en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), la coordinadora de Industrias Culturales, Florencia Rocío Cari, anunció la extensión de inscripciones para la sexta edición del Salón Provincial de Artes Visuales, uno de los certámenes más importantes de la provincia, que este año incluye las disciplinas de pintura, grabado y fotografía.

Cari destacó la relevancia del espacio para los artistas locales y la necesidad de extender el plazo de inscripción, atendiendo a los pedidos de numerosos creadores que aún se encontraban en proceso de finalizar sus obras. "Estamos en la sexta edición del Salón de Artes Audiovisuales, consideramos la importancia de que nuestros artistas puedan inscribirse ya que este año tenemos tres disciplinas. Hemos decidido brindar más tiempo porque sabemos que muchos estaban ajustados con los plazos. Ahora podrán hacerlo hasta el lunes 1 de septiembre", expresó.

Las obras participantes podrán realizarse con temáticas, técnicas y soportes libres, aunque deberán encuadrarse en alguna de las tres disciplinas mencionadas y cumplir con las especificaciones técnicas. En todos los casos, deberán respetar las medidas máximas de 150 centímetros en cualquiera de sus lados.

La coordinadora también señaló que el proceso contará con un jurado integrado por especialistas de Catamarca, La Rioja y Jujuy, quienes estarán a cargo de la selección y premiación de las obras. La muestra inaugural está prevista para el 3 de octubre en el Centro "Culturarte", donde se exhibirán las piezas seleccionadas.

En cuanto a los premios, el certamen repartirá más de 10 millones de pesos en reconocimientos, convirtiéndose en uno de los concursos con mayor estímulo económico de la región. Por cada disciplina se otorgarán los siguientes galardones: Primer Premio Adquisición: $2.000.000 y diploma. Segundo Premio: $1.000.000 y diploma. Premio Estímulo para artista joven (menor de 30 años): $500.000 y diploma. Mención Honorífica: Medalla y diploma.

Sobre los requisitos de participación, se inscribieron artistas jujeños mayores de 18 años o residentes que acreditaron una permanencia en la provincia no menor a dos años. Cada postulante podrá presentar obra en una o varias disciplinas, aunque solo podrá ser premiado en una de ellas. Aquellos que ya fueron distinguidos en ediciones anteriores únicamente podrán concursar por un premio superior al obtenido, quedando inhabilitados al alcanzar la máxima distinción.

En este sentido, Cari resaltó la importancia de garantizar transparencia y seriedad en el proceso. "Hay todo un trabajo detrás, con jurados externos y un reglamento que asegura igualdad de condiciones. Para nosotros es fundamental dar visibilidad al arte jujeño y a los talentos que emergen en cada edición", sostuvo.

Las inscripciones se realizan a través de la página cultura.jujuy.gob.ar, donde se encuentran disponibles las bases y condiciones del concurso. Desde la Secretaría de Cultura se invitó a los interesados a revisar las redes oficiales y completar la inscripción en los tiempos establecidos.