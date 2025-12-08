Seminario “Ideas en Expansión” en Culturarte

El Seminario "Ideas en Expansión: Producción y Estrategias de Comunicación para Espectáculos", es una propuesta formativa que invita a artistas, productores y gestores culturales a cerrar el año potenciando sus proyectos y preparándose para un 2026 con nuevas oportunidades dentro de las industrias culturales.

Se dictará mañana y el miércoles desde las 16, en el Centro Cultural Culturarte (San Martín esquina Sarmiento), a cargo de Carolina Arellano, gestora cultural, productora ejecutiva, agente de prensa, community manager, docente y creadora de Expansión Teatral, quien llega desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires para brindar esta capacitación en la provincia.

Durante las dos jornadas, los participantes trabajarán sobre los principales ejes de la producción ejecutiva y la comunicación de espectáculos: desde la planificación, el armado de presupuestos, la búsqueda de financiamiento y la organización técnica, hasta la prensa, la difusión y la construcción de una estrategia comunicacional sólida y efectiva.

El seminario propone una mirada integral del proceso creativo y productivo, entendiendo que la producción y la comunicación están estrechamente relacionadas: una obra bien gestionada y comunicada no solo se concreta, sino que puede mantenerse en cartel, circular por nuevos espacios y alcanzar a su público ideal.

"Ideas en Expansión" está dirigido a artistas de teatro, danza y música, así como a estudiantes, egresados, profesionales con experiencia, gestores culturales y comunicadores que deseen profesionalizar o explorar nuevas estrategias y formas de análisis sus proyectos, o bien explorar nuevas salidas laborales dentro de las industrias culturales.

La actividad es arancelada y requiere inscripción previa a través de un formulario que se puede solicitar por Instagram: @expansionteatral; por Linktree: https://linktr.ee/caroarellano; o por mail a [email protected].

Sobre la docente

Carolina García Arellano es gestora cultural, productora ejecutiva, actriz y docente especializada en comunicación y marketing para proyectos escénicos.

Cuenta con una destacada trayectoria en la producción y difusión de espectáculos teatrales, habiendo trabajado junto a diversos elencos y compañías en funciones, giras y festivales. Desde su plataforma Expansión Teatral, desarrolla propuestas formativas y asesorías orientadas a artistas y gestores culturales, brindando herramientas para profesionalizar sus proyectos y potenciar su visibilidad.

Su enfoque combina el rigor técnico con la sensibilidad artística, impulsando una nueva generación de productores y artistas capaces de autogestionar, comunicar y expandir sus obras con proyección real dentro del circuito cultural.