DJ Jere, lo nuevo en la escena electrónica

En pleno auge, la música electrónica tiene nuevos referentes que emergen de la pasión por el progressive house, el minimal y el tecno melódico. Con ejemplos claros como; Hernán Cattaneo y Ezequiel Arias de nuestro país y otros muy reconocidos a nivel mundial, la fiebre por este estilo ha crecido de manera exponencial en todo el planeta.

Jeremías Carabajal, jujeño y asiduo permanente de eventos de la movida dance fue puliendo su talento detrás de sus propios equipos y pasando gran tiempo escuchando y seleccionando los tracks que hará explotar cualquier pista de baile.

Participó de festivales como la Ultra Fest, y las ediciones y presentaciones de Hernán Cattaneo en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, o las fiestas realizadas en la vecina provincia de Salta. Toda su experiencia se basa en escuchar atentamente a los colegas en cada una de estas asistencias, y mejorando cada día su preferencia por los nuevos tracks de productores del país y de todo mundo entero.

Esta noche está convocado a brindar su set en un evento creado por Vaiven, en el boliche de avenida Bolivia, en barrio Los Huaicos.

DJ Jere Carabajal ya cuenta con cientos de seguidores que dirán presente en esta oportunidad.

Junto a otros profesionales prometen hacer vibrar a todos quienes asistan, con la firme intención de comenzar el 2026 con nuevas propuestas y eventos muy bien pensados en su estructura y lineamiento, respetando al pie de la letra, cada detalle que se ve en los mejores festivales conocidos a nivel mundial.

La ansiedad por ver a estos referentes de la electrónica se nota cuando a los pocos días se ve el cartel de sold out (entradas agotadas) en la gráfica del evento en las distintas plataformas de las redes sociales.

