“Fantaseando” con serie y películas muy conocidas

Un fin de semana de brillos y espectáculos de primer nivel, se vivirán este sábado y domingo en el Centro Cultural "Martín Fierro" del Complejo Educativo "José Hernández" (ubicado en Avenida Illia 527, de barrio Los Perales), con la esperada presentación del espectáculo de la Escuela de Danzas "Cristina del Valle" que fundó María del Carmen Calneggia y que hoy dirige María Cristina Tula.

Sí, un nuevo "Fantaseando", tendrá lugar los dos días a las 20. Las entradas están en venta por norteticket.com o en Su Credito.

CON ESPECTÁCULOS DE PRIMER NIVEL | EL SÁBADO Y DOMINGO EN EL CENTRO CULTURAL “MARTÍN FIERRO”.

Este nuevo "Fantaseando" será un viaje coreográfico y musical por los mejores hits de series y películas de los últimos tiempos, con la participación de más de 300 alumnos.

Esta invitación para el público en general "se transformará en un despliegue de talento, ritmo y pasión", dice Francisco Chañi, docente y administrativo de la escuela y ex alumno de la misma, anunciando esta presentación.

"Fantaseando no es solo un show de danza, es una experiencia pensada para que toda la familia pueda compartir un viaje sensorial único", concluyó.