Mujeres taxistas
Fútbol de Veteranos
San Pedro
narcotrafico
LIBERTADOR
Legislatura
carnaval 2026
folclore
regional
premiación
Espectáculos

Ciclo musical en Plaza España Especial Navidad

Jueves, 18 de diciembre de 2025 00:00
PUNTO DE ENCUENTRO | EL CICLO “MÚSICA EN CASA DE GOBIERNO”.

Se está desarrollando en Plaza España, una nueva edición de Ciclos Musicales en Casa de Gobierno - Especial Navidad.

Entre otros artistas, el pasado fin de semana estuvieron Milongueros 360°, Daniel Vedia, Elena Mattos y Coroico, haciendo las delicias del público.

La noche invitó a quedarse, escuchar y disfrutar, en el marco también de la VI Feria Provincial del Mercado Artesanal de Jujuy.

Es una propuesta abierta, para todo público, que volvió a reunir a familias, vecinos y visitantes alrededor de la música y la cultura.

 

