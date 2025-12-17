Muestra de la Escuela de Formación Artística

La Escuela de Formación Artística Jujuy, brindará mañana la muestra final de este 2025. La presentación será a las 20 en el Centro Cultural "Héctor Tizón" (Hipólito Yrigoyen 1302).

Se trata de una escuela que cuenta con talleres de formación variada en música y danza, y con profesores que son artistas reconocidos en cada caso. Funciona desde sus inicios en la planta baja del Club Independiente, en Senador Pérez 378.

Los alumnos pueden ingresar desde los 4 años, al denominado Jardín Musical, que comienza con técnicas muy lúdicas, y luego los chicos van eligiendo lo que quieren hacer, o qué instrumento tocar.

Pueden hacer ukelele, charango, guitarra, guitarra eléctrica, instrumentos de viento, bombo, etc; y diferentes danzas.

Todo ese aprendizaje se pone en escena en la muestra de mañana, para el público en general.

VARIAS DISCIPLINAS | LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TIENE TALLERES DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y DANZAS.

Además, los profesores explicaron que, en este fin de año, además de recaudar fondos con las entradas a la muestra que se venden en el ingreso al espectáculo, se está vendiendo una rifa solidaria "con el fin de poder costear el alquiler de nuestro espacio durante los meses de enero y febrero. Es importante saber que este proyecto educativo artístico lo llevamos adelante entre varios colegas, damos talleres de música y danza para todas las edades y tanto los sueldos de los profes como el alquiler del lugar se mantienen con el pago de la cuota mensual que abonan los asistentes, y en los meses de enero y febrero el número de personas que asisten baja considerablemente y cada vez se hace más complicado mantener el espacio ya que en esos meses, también hay que pagar el alquiler para no perder el espacio", comentó el profesor Claudio Rojas.

Los que quieran comprar el número pueden comunicarse con la EFA por Instagram. El sorteo será mañana en el marco de la muestra en el Tizón.

A lo largo de estos años, la EFA hizo sus muestras en distintos escenarios, como ser además del Tizón, en el Cine Teatro Municipal Select, en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño", etc.