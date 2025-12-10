Festival "Tango Pue! - Danza por la Vida", una jornada solidaria

Este sábado, de 16 a 20, se realizará el Festival "Tango Pue! - Danza por la Vida", organizado por la milonga Mi Dulce Tango, del profesor Gustavo Zelaya, en el Multiespacio de barrio Mariano Moreno, y en el marco del Día Nacional del Tango.

Este año el festival acompaña a la Fundación Fermín Morales, institución que brinda apoyo a niños y niñas que padecen cáncer y a sus familias.

Durante toda la jornada se recibirán donaciones de ropa, calzado, alimentos no perecederos y juguetes en buen estado, destinados a fortalecer esta importante labor solidaria.

El público podrá participar activamente en la propuesta, tomando clases de tango, bailando en el patio criollo y disfrutando de espectáculos de danza y música en vivo.

ARIEL ALCOBEDO | EL CANTAUTOR SE SUMA A LA GRILLA DE ARTISTAS.

Participarán artistas, docentes y grupos invitados, entre ellos: Gustavo Zelaya, Carolina Cardozo, Carlos Davilas, Elio Betancur, Yésica Cáceres, el Ballet Runakuna Wiñay, el grupo De los Pies a la Raíz, el Taller de Tango Cepam, Mariana Sánchez y Diego Durán, Ariel Alcobedo, Miriam López y Héctor Ruiz, y Judith Valdez.

JUDITH VALDEZ | OTRA DE LAS ARTISTAS QUE COLABORA CON “TANGO PUE!”

"Tango Pue! - Danzar por la Vida" celebra la unión entre arte y solidaridad.

Mi Dulce Tango agradeció públicamente a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por ceder el espacio físico y a todas las personas que se suman con su presencia.

"Tango Pue! - Danzar por la Vida" se propone la unión entre arte y solidaridad, recordando que un gesto colectivo puede transformar realidades.