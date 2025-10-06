Las Pelotas celebraron 36 años con un show histórico

Por Lihuén Bautista

El viernes 3 de octubre fue distinto. La Rosa Disco, en la vecina provincia de Salta, se convirtió en el templo del rock nacional para recibir a Las Pelotas, uno de los grupos más emblemáticos de la escena argentina. El público comenzó a colmar el lugar desde temprano, en una noche donde la música y la pasión fueron protagonistas absolutas.

Pasadas las 22.30, Germán Daffunchio apareció en el escenario con sus infaltables gafas y gorra, saludando a la multitud que coreaba sin descanso "íVamos Las Pelotas!". Con "Desaparecidos" como primer tema, la banda abrió un repertorio cargado de clásicos que hicieron cantar, bailar y emocionar a todos los presentes.

No faltaron himnos como "Qué podés dar", "Víctimas del cielo", "Capitán América" y "Día feliz", cada uno acompañado por banderas y voces que agitaban el ambiente con fervor.

La agrupación integrada por Germán Daffunchio, Gabriela Martínez, Tomás Sussmann, Sebastián Schachtel, Gustavo Jove, Gaspar Daffunchio, Alejandro Gómez Ferrero y la suma de Gabriel Dahabar volvió a demostrar por qué se consolidó como referente indiscutido del rock argentino, aquel estilo, donde conviven la crudeza del género con melodías populares y letras de fuerte contenido social, sigue marcando generaciones.

El público, no solo llegó de Salta sino también desde Jujuy, Mendoza y otras provincias, convirtió el show en una verdadera fiesta de banderas y cantos. Incluso hubo un emotivo homenaje a Alejandro Sokol, recordado exvocalista de la banda, que se hizo presente en el corazón de los fanáticos. Tras dos regresos al escenario y el pedido a coro de "íuna más!", Las Pelotas cerraron la noche con "Será", y como broche final regalaron un tema de Sumo, desatando la euforia definitiva.

La producción estuvo a cargo de ElectroRock y Morrison Rock, y contó con la cobertura especial de El Tribuno de Jujuy, que acompañó esta celebración de puro rock and roll en la vecina provincia. Una velada que quedará grabada en la memoria de todos.