Más enamorado que nunca

En una nueva muestra del profundo amor que los une, Michael Bublé sorprendió a Luisana Lopilato con un emotivo video acompañado de un texto que conmovió a sus millones de seguidores. El cantante canadiense compartió un reel en su cuenta de Instagram en el que reunió momentos íntimos y cotidianos de su esposa y sus cuatro hijos, acompañado por la canción You Are So Beautiful, en la inconfundible voz de Joe Cocker.

La publicación, editada con el característico estilo nostálgico del canadiense, combina postales familiares, paisajes naturales y gestos de ternura que retratan la vida de la pareja lejos de los escenarios. A lo largo del video se pueden ver imágenes de Luisana pescando en la orilla del mar, abrazando a sus hijos, jugando con ellos en la cocina, paseando por Roma y disfrutando de días de verano en la playa, en el marco de la celebración del Día de la Madre en Argentina.

El mensaje que acompaña el video está escrito tanto en inglés como en español, pero fue el texto en nuestro idioma el que más resonó entre los seguidores argentinos de la actriz. En él, Bublé escribió: “Amas con tanta alegría que llena cada rincón de nuestra casa. Tu risa es mi sonido favorito y eres todo lo que siempre soñé para nuestros hijos. íFeliz Día de la Madre, Lu! Te queremos muchísimo”.