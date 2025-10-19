°
19 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Tango

Taller de Ensamble de Tango en la Escuela Superior de Música

Dictado por el músico Pablo Martín Cáceres. Propone aprender a interpretar tango con dos arreglos, creados para la ocasión.

LILIANA ALFARO
Domingo, 19 de octubre de 2025 11:28

La Escuela Superior de Música de Jujuy abrirá sus puertas a un nuevo Taller de Ensamble de Tango, un espacio pensado para músicos y amantes del género que deseen adentrarse en la interpretación colectiva de este lenguaje rioplatense. El encuentro se realizará los días 28 y 30 de octubre, de 18.30 a 20.30 y estará a cargo del violinista, arreglador y docente Pablo Martín Cáceres.

El taller propone un abordaje integral del tango desde la práctica ya que se prevé que los participantes trabajen dos arreglos originales creados especialmente para la ocasión, explorando aspectos como la melodía rítmica y expresiva, los modelos de acompañamiento y el rol de cada instrumento dentro del ensamble. La propuesta ofrece dos modalidades de participación, una activa, para quienes deseen tocar e integrar el grupo, u oyente, para quienes prefieran asistir y aprender desde la escucha.

Con un valor de 6000 pesos, el espacio está abierto a estudiantes, instrumentistas y aficionados con interés en el tango como experiencia artística colectiva. Esta propuesta es una oportunidad única para descubrir la magia del tango desde el ensamble.

El músico Pablo Martín Cáceres es egresado de la Escuela Superior de Música de Jujuy, donde estudió violín con Javier Soria. Además de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (Empa), obtuvo el título de Instrumentista Superior en Música Popular especializado en Tango, y allí se formó con maestros como Mauricio Marcelli, Guido Martínez y Julián Peralta, entre otros.

Como violinista, integró orquestas típicas y ensambles de música popular, entre ellas La Carmen, El Desbande y la Orquesta Seleccionado Federal dirigida por Raúl Garello y Osvaldo Piro. Actualmente cursa la Diplomatura de Tango en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), profundizando su trayectoria en el género.

Las inscripciones y consultas pueden realizarse al 113047944.

 

