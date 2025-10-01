Macarena Orquera brilló en el Miss Teen Sudamericano

La joven sampedreña Macarena Orquera ganó dos títulos internacionales, luego de su participación en el certamen internacional Miss Sudamericana 2025 realizado desde el 24 al 27 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Orquera comentó a El Tribuno de Jujuy que tuvo, por lo menos, dos meses en la preparación para esta competencia. El resultado de este trabajo dio sus frutos ya que logró traer para Jujuy dos títulos internacionales a casa, quedando como virreina Sudamericana y miss Cultura internacional 2025.

Recordemos que el certamen busca promover la belleza integral, la cultura y el turismo de cada país. En esta oportunidad fueron doce países que estuvieron presentes y regiones emblemáticas de Sudamérica, entre ellos, Chile, Venezuela, Amazonas, Chaco sudamericano, Pantanal y Bolivia.

Durante tres días de concentración, las jovencitas desarrollaron un extenso cronograma de actividades, en las cuales fueron evaluadas en protocolo, oratoria, pasarela, presencia en redes sociales, vestimenta y cultura general. En la gala final, Macarena Orquera se destacó en pasada de traje cultural creativo, traje de baño y traje de gala.

El año pasado Macarena Orquera estuvo representando a la provincia en otro certamen de belleza a nivel nacional logrando quedar como una de las finalistas en un top 10. Si bien esta es una de sus pasiones, la joven de 26 años se desempeña como conductora, modelo y asesora de imagen. Trabaja en redes sociales y genera contenido. Ya pasó por la televisión de cable en San Pedro y ahora se encuentra incursionando en el streamming a través del canal Jujuy Play.

Sobre esta nueva experiencia, dijo que se siente muy satisfecha y emocionada por que pudo abrirse camino en estos certámenes internacionales y conocer personas y realidades de otros países de Sudamérica. Además de sentirse orgullosa por haber representado de la mejor manera a la provincia de Jujuy mostrando su cultura y la riqueza turística.

Finalmente agradeció al municipio de San Pedro y a los empresarios, diseñadores, artesanos, esteticistas y todos los que pusieron su granito de arena para que ella pudiera llegar hasta Bolivia y dejar bien en alto el nombre de San Pedro de Jujuy.