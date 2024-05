Jam Xuxuy, la hermandad musical que se sostiene

Las expectativas ya se sienten en el aire ante el anuncio de una nueva edición de la Jam Xuxuy, el concierto que alimenta la hermandad de artistas locales y que se sostiene de manera independiente y autogestiva.

El primer encuentro musical del año, pero décimo quinto de la historia, tendrá su presentación este sábado a partir de las 21 -puntual- cuando en el escenario de un bar ubicado en Independencia al 900, los sonidos cobren vida entre luces y talentos que compartirán una misma proyección.

En esta ocasión, la Jam Xuxuy tendrá invitados especiales que brillarán al son de sus propuestas en una grilla donde se escuchará a Gabilán y Luna Negra, ambos cantautores y solistas; y, por el otro lado, Nicolás Ovejero, quien es el cantante del grupo Reskate-80; y "Jime" Azúa, artista del interior y creadora del festival Rock and Kira, la movida mascotera que une al rock con acciones a beneficio de animalitos que lo necesitan.

Para cerrar la noche, Anita Boero dejará impresa su marca registrada como DJ al formar parte de la cartelera del ciclo jujeño.

No obstante, la Jam Band que será anfitriona del encuentro dará la bienvenida a los asistentes a través de Nahuel "Rulo" Ortíz en guitarra, Enzo Guarise en batería, "Vivi" Alegretti en trompeta y teclados y Fabricio Tobar en el bajo.

"Juntos como Jam Band vamos a tocar con los invitados, de ahí la grilla queda abierta para todos aquellos músicos, artistas solistas que se preinscribieron", comentó Fabricio Tobar, integrante de la formación y gestor cultural de la Jam Xuxuy.

A propósito de las novedades para este año, los clásicos estarán presentes a través de grupos que pasaron por el escenario de la Jam pero también está prevista la llegada de la música urbana, rap y trap; además de una serie de tributos de grandes clásicos del rock, como por ejemplo, Bon Jovi.

Es importante destacar que durante la noche se efectuará el sorteo de un cajón peruano, lo que implica un considerable esfuerzo de parte de la organización del ciclo.

"Este año es como mucho más difícil, tanto por el esfuerzo como por el espacio porque cuando uno llega a la Jam se encuentra con un sonido, iluminación y backline de primera; además de instrumentos, regalos, músicos de diferentes estilos", describió el bajista.

Y es que la particularidad de la Jam Xuxuy es que no se segmenta en géneros musicales, tampoco en la interpretación, ni en la trayectoria; o en la edad de los participantes, por lo que eso cambia las lógicas con respecto a producciones de otros encuentros musicales. Es decir que puede integrar la cartelera aquel que aprendió hace una semana a tocar la guitarra y hace dos o tres acordes, como alguien que ejecuta un instrumento hace veinte o treinta años y está consolidado en el medio.

"El espacio está ahí y lo que nos llamó la atención de este año es de que bien se largó el flyer con la convocatoria, a las seis horas se completaron los cupos en el mismo día y eso nos pareció muy impactante porque se nota que la gente lo espera", expresó.

Por ello, para tener una idea indiscutible de la dimensión de lo que se está creando, la Jam es una comunidad que se retroalimenta de talentos musicales, además de aquellas personas que están atentas o comparten la información que se brinda para crear redes.

"La Jam no es sólo un evento para ir a tocar y nada más; se trata de mantener un vínculo y trabajar mucho el compañerismo, el respeto y la diversidad; conceptos muy fuertes y básicos, así como la independencia y autogestión que tenemos para poder llevar adelante este proyecto", dijo Tobar.

Por ello, la idea central es que entre pares músicos se trabaje también el ego y la no competencia; de ahí que el eslogan reza la frase "No compitas, hacete cumpita" para que el espíritu creativo no dé lugar a malas intenciones o vibras negativas. Sino todo lo contrario. Se promueva la difusión de todos, junto a la práctica de buenas actitudes musicales.

Otro factor distintivo que intenta la Jam desde su creación es generar una estructura cuya fortaleza se encuentre en las capacidades de músicos e intérpretes locales, con el acento puesto en abandonar las quejas que existen en el universo artístico-musical, a fin de tratar de resolver en comunión las situaciones.

"Hay muchos sueños a futuro como es la Asociación Jam Xuxuy y tener una personería jurídica con el tema de poder definirnos como un medio específico sobre música con la posibilidad de brindar contactos, redes o talleres y todo lo que pueda servir de alguna manera al músico local", indicó el gestor cultural que trabaja de manera incesante con la intención de seguir alimentando esta movida que se viene produciendo desde hace cuatro años.

Y es que se trata de un evento independiente, autogestivo pospandemia que surgió por la necesidad del encuentro y de sostener a través del arte los proyectos que se realizan con sacrificio; siempre en la búsqueda de ser menos elitista; sin importar la formación o la trayectoria sino al efecto de volver a lo lúdico, a ese disfrute inicial que los artistas transitaron en la música durante sus primeros tiempos.