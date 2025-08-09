¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Falda de Chorrillos

Hoy se realiza el Festival del Yacón

Música, tradición y sabores en Bárcena. Con entrada libre y gratuita.

Sabado, 09 de agosto de 2025 04:13

Hoy se realizará la quinta edición del Festival Provincial de Productores de Yacón y la Pachamama en Falda de Chorrillos, en Bárcena (km 1.723).

Hoy se realizará la quinta edición del Festival Provincial de Productores de Yacón y la Pachamama en Falda de Chorrillos, en Bárcena (km 1.723).

Los visitantes serán recibidos con café de yacón "Kutana", y un momento especial: el escenario principal llevará el nombre "Tata Nico", en homenaje a Don Nicodemo Velásquez, figura de la comunidad.

A lo largo del día, habrá presentaciones musicales. Subirán al escenario Takinas, Las Cianceñitas, Los Salamanqueros, Jorge Bustamante, Fabio Gallo, Tati Domínguez y Rosendo Guanuco, entre otros. Como cierre destacado, se presentará el Carnavalito del Yacón, y la música bailable de Galian-Huber Kumbia Diablo y su Karpa. Tomás Lipán será el artista invitado de honor.

La entrada es libre y gratuita, y se invita a toda la comunidad a participar. Para quienes viajan desde San Salvador de Jujuy, la empresa Vientos del Norte saldrá a las 8.30 y 10, con regreso al finalizar el evento. También se habilitará estacionamiento cercano al predio.

 

