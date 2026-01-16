Mañana vuelve el "Sentí Palpalá"

Mañana, sábado 17 de enero, la ciudad de Palpalá se convertirá una vez más en el epicentro de la recreación familiar. Bajo la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, la Municipalidad confirmó la realización de una nueva edición del programa "Sentí Palpalá", que iniciará a partir de las 17 en el emblemático predio de Las Aguas Danzantes.

Se trata de la segunda jornada de la edición verano 2026. En esta oportunidad, nuevamente el servicio de colectivos urbanos de Pal Bus y General Savio, será gratuito de 15 a 21 para trasladar a los niños hasta 12 años. Se contará con la participación de emprendedores, artesanos, artistas, sorpresas y habrá sorteos de juguetes y regalos.

JUEGOS | OPORTUNIDAD DE COMPARTIR UN MOMENTO DE ENTRETENIMIENTO.

El evento se presenta como la opción ideal para disfrutar de las vacaciones, combinando una variada cartelera artística con espacios para la economía local. Los asistentes podrán disfrutar de una tarde al aire libre que promete ritmo y entretenimiento para todas las edades.

La grilla de artistas que se presentarán incluyen las presentaciones del Mago Rey Sarao, Alyna Show y Dj Key Luz, grupo Escape 23, Juanse y la Última Estación y Cele Rodríguez. Los emprendedores y artesanos locales acompañaran el marco de show y música en vivo para los presentes.

ALEGRÍA | DE LOS NIÑOS QUE DISFRUTAN DE LOS ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS.

Los vecinos y turistas que lleguen pueden llevar reposeras, mesitas y mates para compartir, en el marco de una propuesta que promueve el disfrute en comunidad. Asimismo, se incorporarán espectáculos de magos y payasos para completar las actividades con más entrega de números que habían sido reprogramados el domingo pasado, durante la jornada especial de Reyes Magos, debido a las inclemencias climáticas. De este modo, se confirmó que a lo largo del evento se realizarán sorteos de los obsequios pendientes, con diversas sorpresas destinadas al público presente.

La invitación está dirigida a toda la familia palpaleña y todo el público que desee acercarse a disfrutar de una tarde llena de música y baile, impulsada por el intendente Rivarola para brindar diversión durante estas vacaciones. Es por esa razón, que se volverá a brindar el servicio de transporte gratuito de las empresas de colectivo Pal Bus y General Savio para los niños de hasta 12 años, en la franja horaria de 15 a 21.

En cuanto a la seguridad, se contará con la presencia de personal de la dirección de Seguridad Ciudadana del municipio, articulada con la Unidad Regional 8, y la dirección de Tránsito se encargará del orden en el sector exterior al predio con todo su cuerpo de inspectores. El operativo de tránsito arrancará a las 15 y culminará aproximadamente a las 21.30.