°
7 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Defensa Pública
MPA
Seccional 1º
Siniestro Vial
Bloque del Partido Justicialista
patovicas
GNC
Facultad de Agrarias
PRIMERA NACIONAL
Artes Marciales
Defensa Pública
MPA
Seccional 1º
Siniestro Vial
Bloque del Partido Justicialista
patovicas
GNC
Facultad de Agrarias
PRIMERA NACIONAL
Artes Marciales

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
TURISMO

Jujuy y Argentina se muestran al mundo en la WTM de Londres

El Reino Unido es uno de los mercados emisores más consolidados.

Jueves, 06 de noviembre de 2025 19:01
PROMOCIÓN | JUJUY CONSOLIDA LAS RELACIONES CON EL TRADE EUROPEO.

Entre el martes y ayer Jujuy y otros destinos del país estuvieron en la World Travel Market London 2025, la feria que reúne a miles de profesionales del turismo de todo el mundo en el predio Excel London.

Con un stand institucional de 152 m², el país desplegó una agenda dinámica de reuniones de negocios, exposiciones de destinos, degustaciones, novedades y acciones de promoción ante operadores, agencias, líneas aéreas, medios especializados y otros referentes del sector.

La participación argentina (entre los sectores públicos y privados) en la feria fue coordinada por el Instituto Nacional de Promoción Turística - Inprotur.

La asistencia apuntó a consolidar las relaciones con el trade europeo, abrir canales de comercialización y fortalecer la visibilidad del país en un mercado clave.

Todo esto sumado a ampliar las proyecciones dentro del emisivo británico, con una gran variedad de productos turísticos y novedades que prometen conquistar a cualquier perfil de turista.

En esta edición, la presencia se apoyó en la campaña global Argentina. Freedom Lives Here, que invita a los viajeros internacionales a redescubrir el país desde una mirada emocional y auténtica.

La propuesta refleja el espíritu libre y diverso que define la identidad nacional, y pone el foco en las experiencias que conectan con la naturaleza, la cultura, la aventura, la gastronomía y la calidez de la gente.

A poco más de un mes de lanzada, la campaña continúa posicionando a Argentina como un destino donde la libertad se vive, se siente y se comparte.

La WTM London es un punto de encuentro estratégico que permitió actualizar tendencias y generar acuerdos comerciales. Jujuy aprovechó la oportunidad para consolidarse como destino ideal para un público exigente, con una propuesta guiada por el concepto de libertad, integrando diversidad, naturaleza, cultura y sostenibilidad.

La participación nacional encabezada por el Inprotur junto a la Embajada Argentina en el Reino Unido, estuvo también conformada por Buenos Aires, Salta, El Calafate, Bariloche y Tierra del Fuego, reflejando la diversidad y el federalismo que caracterizan la oferta turística del país.

El Reino Unido representa uno de los mercados emisores más consolidados y con mayor potencial de crecimiento para la Argentina. En 2024 ocupó el puesto 14 entre los principales mercados internacionales, y se caracteriza por un visitante de larga estadía, con un alto nivel de gasto y fuerte interés por los viajes experienciales y sostenibles.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD