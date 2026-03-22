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Comercio Exterior

Argentina sumó USD 2.977 millones de superávit comercial en el primer bimestre

El país registró 27 meses consecutivos de balance comercial positivo. En febrero el saldo fue de USD 788 millones, impulsado por el trigo, el oro y el litio. 

Domingo, 22 de marzo de 2026 12:39

Argentina cerró febrero de 2026 con un superávit comercial de USD 788 millones, por debajo de las expectativas del mercado (USD 984 millones) pero ampliamente superior a los USD 275 millones de igual mes del año anterior, según datos de la consultora Abeceb.

Con este resultado, el país acumula 27 meses consecutivos de balance comercial positivo y un saldo de USD 2.977 millones en el primer bimestre, contra apenas USD 438 millones en el mismo período de 2025.

Trigo, oro y litio sostuvieron el superávit
Las exportaciones totalizaron USD 5.962 millones en febrero, una baja del 2,9% interanual -la primera desde mayo de 2025-. La caída se explicó principalmente por una reducción en las cantidades enviadas (-7,1%), parcialmente compensada por una suba de precios del 4,4%.

Los motores del mes fueron tres productos: 

El trigo (primer exportador del mes, con el 10% del total y un alza del 60,8%)
El oro (+80%, impulsado por mejores precios internacionales)
El litio (+125,3%). 
Entre los tres sumaron USD 327 millones adicionales respecto a 2025, equivalentes al 64% del aumento en el superávit.
En el otro extremo, el complejo sojero arrastró hacia abajo a las Manufacturas de Origen Agropecuario: las exportaciones del sector cayeron 30,4% en valor. Un paro del sector aceitero -vinculado al debate parlamentario de la Ley de Modernización Laboral- y la reducción de días hábiles en febrero afectaron el ritmo operativo. 

Las exportaciones de combustibles y energía también retrocedieron (-27,6%), en un contexto de precios internacionales deprimidos.

Otro mes con caída en las importaciones
Las importaciones sumaron USD 5.174 millones, una baja del 11,8% interanual -similar a la del mes anterior (-12,1%)-. Ningún rubro registró aumento. Los mayores descensos se dieron en combustibles y lubricantes (-36,8%), piezas y accesorios para bienes de capital (-24,9%) y bienes de capital (-17,6%). Los bienes de consumo también cayeron, aunque a menor ritmo (-3%).

Los vehículos de pasajeros tuvieron un comportamiento particular: bajaron en valor (-5,7%) pero subieron en cantidades (+1,5%), en un contexto de mayor ingreso de autos de origen chino con precios menores.

Conflicto en Medio Oriente
La consultora corrigió al alza su estimación de superávit comercial para 2026 a USD 11.000 millones, en línea con el resultado de 2025 (USD 11.286 millones).

Entre los factores que podrían ampliar ese saldo aparecen una actividad económica más débil -que frenaría importaciones- y el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, que de extenderse en el tiempo podría ampliar el superávit energético. 

Sin embargo, advierten que ese mismo conflicto podría desacelerar la economía global y moderar las exportaciones del resto de los sectores.

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