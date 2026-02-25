Personal Flow presentó el regreso de “La Llama que Llama” y anticipó su apuesta digital para 2026

En un evento que combinó innovación, identidad cultural y entretenimiento, Personal Flow lanzó oficialmente el regreso de “La Llama que Llama”, la icónica creación publicitaria de los años 90 que ahora vuelve en formato de microserie exclusiva para la plataforma.

Presentación de la llama que llama

La jornada, que se extendió desde las 14 hasta las 21 horas en la provincia de Jujuy, reunió a autoridades provinciales, directivos de la compañía y medios de distintos puntos del país. Estuvieron presentes el gobernador Carlos Sadir y el ministro de Cultura y Turismo Federico Posadas, acompañando un anuncio que combina producción nacional, tecnología e identidad regional.

Además del esperado relanzamiento, la empresa compartió los resultados de crecimiento sostenido durante 2025 y adelantó los principales desafíos para 2026, con fuerte protagonismo de la inteligencia artificial y nuevos contenidos originales.

La Llama vuelve: “Es un viaje en el tiempo adaptado a 2026”

durante la presentación directivos de Personal Flow junto a Carlos Sadir

En diálogo con El Tribuno de Jujuy Pedro López Maqueo, Director de Comunicación Externa, Sustentabilidad y Medios de Personal, destacó la elección de Jujuy como escenario del lanzamiento.

“No podíamos tener un mejor lugar. Jujuy nos recibió con un sol radiante. Es un escenario espectacular para presentar una serie que recupera un personaje histórico de Telecom y ahora de Personal”, señaló.

La nueva versión mantiene la esencia original pero se adapta a los tiempos actuales. Serán ocho episodios de entre cuatro y seis minutos. Los primeros cuatro estarán disponibles desde el viernes 27 de febrero, mientras que los restantes se estrenarán el 5 y el 12 de marzo.

“Es una adaptación y modernización. Los personajes mantienen su personalidad y humor, pero su discurso está actualizado al contexto actual”, explicó.

periodistas de diferentes medios del país se hicieron presentes en Huacalera

“Hoy la marca integra todo el ecosistema digital”

Por su parte, Silvana Cataldo, Directora de Entretenimiento y Brand de Marketing de Personal, remarcó que el regreso de la llama representa mucho más que nostalgia.

“Estamos trayendo la llama en otro formato, no como publicidad tradicional sino como microserie. Es un proyecto desafiante y muy importante para la marca”, sostuvo.

Cataldo explicó que la evolución tecnológica llevó a unificar los servicios bajo una sola identidad.

“Hace 25 años la estrella era la telefonía fija. Hoy hablamos de banda ancha, celulares, inteligencia artificial y un ecosistema digital completo. Personal representa todo eso”.

Sobre el desafío de conectar con el público argentino, agregó:

“Investigamos muchísimo qué le gusta a la gente. La llama siempre siguió viva en la cultura popular. Es una joyita de la comunicación que entendimos que tenía que volver”.

invitados especiales, entre ellos el gobernador de Jujuy Carlos Sadir

Flow 2026: Mundial, series originales e inteligencia artificial

Antonio Álvarez, Director de programación de Personal, profundizó sobre la estrategia de contenidos y el futuro de la plataforma.

“Analizamos nuevas formas de consumo, como las series cortas, y necesitábamos un producto diferencial. La Llama que Llama tiene esa capacidad de vincularse con la marca y quedar en la memoria colectiva”, afirmó.

Flow proyecta un 2026 marcado por grandes eventos deportivos, incluyendo la transmisión del Mundial, además de nuevas producciones originales y coproducciones nacionales.

Entre los lanzamientos destacados mencionó:

“El resto bien”, comedia protagonizada por Benjamín Vicuña.

“Cautiva”.

“El Método”, serie previa al Mundial con Lionel Scaloni.

Nuevas temporadas de producciones exitosas.

En el plano tecnológico, adelantó la incorporación de herramientas de inteligencia artificial dentro de la plataforma.

“La inteligencia artificial permitirá generar resúmenes automáticos y organizar contenidos según los intereses del usuario. La experiencia va a mejorar notablemente”.

Un lanzamiento con identidad jujeña

paisaje imponente de la Quebrada de Humahuaca

La elección de Jujuy no fue casual. La figura de la llama tiene una fuerte raíz cultural en la provincia, y el evento incluyó un adelanto exclusivo de uno de los capítulos, que generó risas y una muy buena recepción entre los invitados.

Hubo además un agasajo con comidas típicas regionales en un clima relajado y distendido.

“La llama es jujeña. No podía hacerse en otro lugar”, remarcaron desde la organización.

El regreso de “La Llama que Llama” marca un puente entre dos épocas: el recuerdo de una campaña icónica y la apuesta por una plataforma que busca liderar el entretenimiento digital en Argentina.

Con humor, producción nacional, grandes eventos deportivos y herramientas de inteligencia artificial en desarrollo, Personal Flow proyecta un 2026 donde la conectividad, el contenido y la experiencia del usuario serán protagonistas.