El Carmen Básquet volvió a ganar y sigue liderando

El Carmen Básquet sigue invicto y puntero en la Conferencia Norte de LaLiga Federal. El domingo por la noche se impuso en un partido cerrado ante Belgrano de Tucumán 87-83 en el estadio "Federación" con el arbitraje de Javier Puch y César Castaño.

Los parciales fueron 21-19, 14-22, 29-27, 23-15 a favor del local.

De entrada se vio a un equipo tucumano que había llegado a la Tacita de Plata con la idea de llevarse dos puntos, por eso se plantó de igual a igual, con un buen trabajo en la defensa y mucha precisión en las transiciones. Lo de El Carmen Básquet fue parejo, pero con muchos errores no forzados, jugadas que terminaron en mal pase, no obstante con un "sprint" y algunas individualidades en los últimos segundos se fue ganando al primer descanso corto 21-19.

El segundo cuarto, Belgrano tuvo un goleó muy bueno, con Máximo Araujo como estandarte, máximo anotador de la noche con 22 puntos, de a poco comenzó a sacar diferencias en el marcador ante un equipo carmense que no hacía pie, no tenía efectividad en el aro del frente y en defensa se notaron desatenciones. Les costó cerrar el camino a la visita, pero sobre el final descontaron y se fueron al descanso largo 41 a 35 a favor de los tucumanos.

En el tercer parcial, todo fue más parejo, El Carmen Básquet salió a acortar diferencias en el marcador mientras que Belgrano buscaba mantenerla. Mucho trabajo en la zona pintada para pelear cada rebote, aunque la visita tuvo mejor goleo desde el perímetro, por momentos sacó diferencia de 13 puntos y parecía lo tenía controlada, el local volvió a ponerse en partido con Sigel y el acompañamiento de Rodríguez por lo que le permitió sostener la ventaja ganando 68 a 64.

En el cierre, en dos minutos los "pejerreyes" se pusieron con un parcial de 4-0 empardando el marcador, con el empuje de Agustín Sigel, goleador de los locales con 19 puntos, el equipo de Mariano Aguilar puso las cosas en 68 iguales, pero otra vez desde el perímetro con Araujo, volvió a sacar ventaja. Fueron punto a punto, acertaron y erraron, hasta que cuando quedaba casi dos minutos Belgrano ganando por un punto, 82-81, su entrenador pidió minuto, no supo resolver y en la reposición facturó El Carmen sacando la ventaja suficiente que le sirvió para volver a ganar 87-83.

De esta manera, en su debut en laLiga Federal de Básquet, los "pejerreyes" mantienen el invicto y la punta de la Conferencia Norte.

Síntesis

El Carmen Básquet 87: Inicial: Albornoz (8), Gambino (12-1t), J Rodríguez (15-2t), Sigel (19-2t), L Rodríguez (18-1t). Ingresaron: Wilches, Cayuman (9-1t), Attwell (6), Gorini. DT: Mariano Aguilar

Belgrano (Tucu) 83: Inicial: Araujo (22-2t), García (11-1t), N Rodríguez (13-3t), Bieschke (7-1t), Rojas (5-1t). Ingresaron: Casares, González (2), Ortiz (6-2t), Amaya (17-3t). DT: Hugo Angelicola.

Progresivo: 21-19, 35-41, 64-68, 87-83.

Jueces: Javier Puch y César Castaño.

Comisionado Técnico: Sergio Velásquez.

Estadio: "Federación Jujeña de Básquet".