Se realiza el trekking "Día de la Mujer" en Purmamarca

El Desafío "TTT" se pone en marcha hoy con el trekking "Día de la Mujer". Desde las 7 sale un colectivo desde la punta del parque San Martín hasta Purmamarca y desde allí cumplirán con la primera salida de la temporada organizada por la Secretaría de Deportes.

El programa impulsado por el Gobierno de Jujuy tiene como objetivo recorrer distintos puntos de la provincia combinando trail, trekking y triatlón, aprovechando las bondades naturales que presenta nuestra geografía.

Una iniciativa que promueve la actividad física al aire libre y en esta oportunidad dentro de las actividades por el "Mes de la Mujer", ya que se diagramaron diversas propuestas para su desarrollo durante marzo.

El trekking a Purmamarca tendrá un recorrido de 12 kilómetros, es con una dificultad media y se calcula que se podrá cumplir con un tiempo aproximado de 4 horas, por lo tanto el regreso a San Salvador de Jujuy está previsto a las 13.30.

Se recomendó a las participantes llevar ropa cómoda, hidratación, protector solar, refrigerio liviano, impermeable o rompe viento, gorra, bastón, para un mejor desempeño a lo largo del trekking.

Cabe destacar que a la actividad podrán realizarla los que se inscribieron con la debida anticipación a través de la página web que dispuso la Secretaría de Deportes de la provincia, por lo tanto se recomienda asistir con tiempo.

Maratón de ritmos

Por otro lado, mañana desde las 15, se realizará en las instalaciones del "Parque Urbano" ubicado en el sector Tupac Amaru de barrio Alto Comedero, una "Maratón de Ritmos" organizado por la cartera de deportes del gobierno provincial.

Jornada que también se encuentra dentro de las actividades programadas por el Día de la mujer, por lo que se espera contar con un buen marco de participantes de distintos puntos de la capital jujeña.

Esta propuesta forma parte de una política deportiva inclusiva que promueve la participación y reconoce el rol fundamental de la mujer en el deporte y en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Contará con la participación de disc jockey en vivo, masterclass, diversos ritmos, sorteos, y muchas sorpresas más a cargo de la Dirección de Deportes de la Mujer.

Si bien la idea es agasajar a lo largo del mes a todas las mujeres de la provincia, se espera contar con el acompañamiento sobre todo de la familia, por lo que son jornadas al aire libre y de manera gratuita para que todos puedan disfrutar con una activa participación.